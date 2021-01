No levantes sospechas

Un verdadero asesino a sueldo nunca llamará la atención y siempre actuará como se supone que debe hacerlo, con discreción. La IA del juego es un poco imprecisa en algunos puntos, pero es lo suficientemente buena como para detectar comportamientos poco convencionales: interactuar con objetos con los que no deberías estar jugando, agacharte detrás de lugares en los que no deberías esconderte, llevar objetos curiosos que has encontrado en el mundo, acercarte demasiado a un NPC... todas estas cosas despertarán las sospechas del público y pondrán en alerta a los agentes para que investiguen al extraño calvo que hace cosas que están fuera lugar.