Mani Lettenbichler mantiene vivas las esperanzas con el podio de Hixpania

"Estoy muy contento de haber ganado el 24MX Hixpania Hard Enduro", dijo Gómez. "Definitivamente ha sido una carrera dura, pero sienta muy bien hacerlo delante de los aficionados españoles. He guardado algo de fuerzas para hoy y sin duda ha merecido la pena. Me he puesto en cabeza en la primera vuelta y enseguida me he sentido bien. He conseguido centrarme en mí mismo y no cometer demasiados errores. Ha sido increíble cruzar la línea de meta como ganador".