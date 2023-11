De Seúl al estrellato: la crónica de Hong 10

Hong 10 Hong 10 (cuyo nombre verdadero es Kim Hong-Yeol) es un Red Bull BC One All Star y ha ganado el Red Bull BC One en dos ocasiones (2006 y 2013).

Tres veces ganador de la Red Bull BC One

no es sólo un nombre, sino un legado en el mundo del

Su viaje desde las bulliciosas calles de Seúl hasta los grandes escenarios del mundo no es sino una odisea rítmica, que pinta una historia de determinación, innovación y una pasión inquebrantable por el

© Little Shao/Red Bull Content Pool

El primer roce de Hong 10 con la fama mundial se produjo a principios de la década de 2000, un periodo crucial que marcó no sólo su propio ascenso en la escena del break, sino también el auge de Corea del Sur como nación del break. En 2002, formó parte del equipo Expression que ganó la Batalla del Año. Como parte de Project Korea, también ganó el Campeonato de B-Boy del Reino Unido ese mismo año, y quedó subcampeón en la competición en solitario. Estas victorias no eran sólo trofeos en su vitrina, sino el testimonio de la llegada de un nuevo talento que tenía el estilo y la habilidad para dominar la pista de baile.

Hong 10 recuerda: "Era un chaval y me uní a uno de los mejores grupos de Corea, que se llamaba Expression Crew, cuando tenía 15 años o así. Empecé mi carrera allí y luego, en 2002, me hice famoso porque había un evento llamado Campeonato de B-Boy del Reino Unido y Batalla del Año. Fui a esos dos eventos con mi crew y ganamos las dos batallas. Es decir, nunca había ocurrido antes, nadie, nadie en el mundo conocía Corea, y de repente estábamos allí, ganamos. Ni nosotros mismos nos lo creíamos. Y de algún modo, por suerte, conseguí una buena cobertura desde allí y eso empezó a hacerme famoso".

Su estilo distintivo, marcado por complejos freezes y transiciones fluidas, empezó a atraer la atención de entusiastas y veteranos de la comunidad del breaking por igual. Cada competición se convertía en un escenario donde Hong 10 mostraba su arte en evolución. Sus actuaciones no consistían únicamente en superar a sus oponentes; ampliaban los límites de lo que podía hacerse en este arte y eran una muestra de su dedicación al mismo.

El viaje de Hong 10 por la arena del breaking estuvo adornado con numerosas victorias, cada una de las cuales grabó más profundamente su legado en el corazón de la comunidad de la danza. Su destreza saltó a la palestra en los grandes escenarios del Red Bull BC One, donde se hizo con el título en tres ocasiones, una hazaña monumental que puso de manifiesto su maestría y resistencia. Su primera victoria se produjo en 2006 en São Paulo (Brasil), seguida de un triunfo en 2013 en el 10º aniversario de las Finales Mundiales de Red Bull BC One celebradas en Seúl, y el último en 2023 en París.

No se trataba sólo de victorias, sino de un testimonio de su perdurable excelencia en un ámbito ferozmente competitivo, sobre todo teniendo en cuenta que su carrera competitiva se extiende ya más de dos décadas. Además de él, sólo B-Boy Menno ha ganado tres veces el título Red Bull BC One.

Hong 10 gana su tercera Final Mundial de Red Bull BC One en 2023

Hong 10 dijo tras su tercera victoria "Mi objetivo era llegar a la etapa final con Phil Wizard, así que ya estaba contento cuando llegué. He practicado mucho con Phil antes; está al siguiente nivel, pero nunca se sabe quién ganará una batalla. No se acaba hasta que se acaba".

