Horacio: Para mí, la verdad es que en relación a la acrobacia es el primer sitio en el que Raúl me trajo a hacer acrobacia real, el primero sitio donde hice un looping y un sad, de hecho fue el mismo día. Y a partir de ahí salí super entusiasmado y no me quise despegar de ellos y de seguir aprendiendo. Tendría 16 años o 15.. no sé... ¡un chavalín!