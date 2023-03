La aventura de PSVR2 Horizon Call of the Mountain te dejará boquiabierto

Por fin está aquí. PlayStation VR2 es el nuevo casco de realidad virtual para la última consola de Sony y, por supuesto, no puede faltar un juego destacado en el lanzamiento. Y de hecho hay uno: Horizon Call of the Mountain prescinde del mundo abierto del juego, pero se anota un tanto con una experiencia gráfica impresionante y única que puede competir fácilmente con los anteriores pesos pesados de la RV en PC.

01 Horizon Call of the Mountain: un buen argumento para comprar PlayStation VR2

Los combates intensos en escenarios impresionantes están a la orden del día © Sony Interactive Entertainment

Por fin está aquí el nuevo dispositivo de realidad virtual de Sony. Para demostrar la potencia de PlayStation VR2 es necesario, por supuesto, contar con un juego destacado. En el spin-off Horizon Call of the Mountain, puedes esperar una delicia técnica que no solo demuestra las nuevas posibilidades del dispositivo, sino que también tiene mucho que ofrecer en términos de jugabilidad.

La aventura de RV está ambientada en el mismo mundo que los juegos de Horizon, el más reciente Forbidden West . Y, por supuesto, no pueden faltar los robo-dinos gigantes y otras criaturas. Aparte de eso, solo hay unas pocas similitudes entre las aventuras de la joven Aloy y la nueva aventura en la que sigues al guerrero tribal Ryas.

02 Una historia te mantendrá pegado a tus gafas de RV

En la aventura de PSR2 estás justo en medio © Sony Interactive Entertainment

Horizon Call of the Mountain comienza con un extenso tutorial que no solo te familiariza con la mecánica del juego, sino que también te introduce suavemente en el mundo de los juegos de RV.

La historia se cuenta con bastante rapidez: El protagonista, Ryas, es un escalador y arquero superdotado y comienza la aventura encadenado por haberse opuesto a los habitantes del mundo.

En el transcurso de la misión de introducción, hay problemas en la embarcación con la que viaja y no solo se dispone a escapar, sino también va en busca de su hermano perdido. La emocionante historia te mantendrá pegado a tus gafas de RV durante unas 5-8 horas y ofrece algunos momentos apasionantes, pero no es el mayor punto fuerte del título.

03 La jugabilidad de Horizon Call of the Mountain

Las batallas contra los robo-dinos son un punto culminante © Sony Interactive Entertainment

Horizon Call of the Mountain se presenta como una aventura lineal en primera persona que consta de dos componentes básicos: batallas llenas de acción contra todo tipo de criaturas robóticas y escalada a alturas vertiginosas.

La aventura aprovecha las ventajas de PlayStation VR2. Ryas, por ejemplo, se mueve por el mundo desplazándose él mismo por el espacio. Alternativamente, el personaje también puede saltar lentamente hacia adelante dentro del mundo virtual con el joystick analógico derecho.

La función de vibración del VR-HMD simula, por ejemplo, una fábrica derrumbándose, y la tensión de la cuerda del arco se hace tangible gracias a los gatillos hápticos. Esto hace que la experiencia de RV, ya de por sí intensa, sea aún más apasionante.

Los combates con arco y flecha se libran principalmente en escenarios de batalla más pequeños y delimitados. Rodeas a tu oponente por caminos fijos y atacas, esquivas o utilizas tu entorno contra él.

El modo de juego no es demasiado complejo, pero gracias a los distintos tipos de flechas, como las de choque o las incendiarias, resulta bastante divertido y tiene una puesta en escena impresionante. La segunda piedra angular de la jugabilidad es, por supuesto, la escalada.

Aquí tampoco hay que esperar un simulador de escalada o alpinismo excesivamente realista. Con las manos te abres camino de un punto de agarre a otro pulsando L2 y R2. Utiliza crampones o garfios para alcanzar lugares altos o balancearte por precipicios.

Aunque estos pasajes, que constituyen una gran parte de la experiencia de juego, no son especialmente complejos, resultan motivadores y están excelentemente implementados. Sobre todo, porque el juego te recompensa con paisajes impresionantes. Pero cuidado: si sufres de miedo a las alturas, probablemente también tendrás dificultades con la sección de escalada virtual.

04 Horizon Call of the Mountain impresiona a nivel técnico

Los recorridos intensivos de escalada son divertidos © Sony Interactive Entertainment

A pesar de su estructura de juego algo superficial, el título se ha convertido en un auténtico juegazo para PlayStation VR2. Horizon Call of the Mountain se lo debe sobre todo a sus impresionantes gráficos.

Con su alta resolución, el casco de RV demuestra de lo que son capaces los futuros juegos de PSVR2. Los escenarios son impresionantes y te invitan a hacer un recorrido turístico virtual. La animación de los personajes principales y secundarios, suave y realista, también es impresionante en todos los aspectos.

Gracias a una combinación de seguimiento ocular y el llamado Dynamic Foveated Rendering (DFR), los detalles del entorno que estás mirando se renderizan con una claridad milimétrica. Esto ahorra recursos, lo que a su vez se traduce en un mayor nivel de detalle.

De este modo, Horizon Call of the Mountain consigue un conjunto coherente que no está a la altura de los títulos de RV de gama alta para PC en cuanto a detalles individuales, pero que en la suma de las partes puede eclipsar incluso a Half-Life: Alyx.

Horizon Call of the Mountain es, sin lugar a duda, el juego de lanzamiento ideal para descubrir la nueva PlayStation VR2 y un buen punto de referencia para los títulos venideros. Cualquiera que se ponga las gafas de RV no podrá evitar esta impresionante aventura, aunque el núcleo del juego sea algo simplista.