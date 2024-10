Mi primer HYROX a los 40: cómo encontré mi pasión por el fitness

01 ¿Por qué alguien aceptaría el reto HYROX?

Cuando entré en la bulliciosa pista del evento Hyrox, podía sentir cómo me latía el corazón, no sólo por la emoción, sino también por la anticipación de lo que me esperaba.

A mis 40 años, apasionado del deporte y con experiencia en deportes profesionales como el rugby union, la liga de rugby, el fútbol americano, el triatlón y las carreras de aventura, pensaba que ya había experimentado los retos físicos más duros... pero nada me había preparado para mi primer encuentro con HYROX.

HYROX es una carrera de fitness como ninguna otra, que combina correr con diversos movimientos de fitness funcional. Está diseñada para llevar al límite incluso a los atletas más en forma y, como ex atleta, estaba ansioso por ver qué tal me iba.

Es cierto que sólo me había preparado dos semanas para esta prueba en concreto, pero me quedaba una duda: ¿podría llegar a este nivel?

Cruzando la línea de meta © Red Bull

02 ¿Qué es HYROX?

La estructura de Hyrox es sencilla pero formidable. La carrera consta de 8 km de carrera a pie, divididos en una estación de entrenamiento funcional entre cada 1 km de carrera a pie que incluye Ski Erg, empuje de trineo, tirón de trineo, Burpees, Remo Erg, levantamiento de peso, Wall Balls, y ¿he mencionado correr mucho?

Cada estación está diseñada para poner a prueba diferentes aspectos de la forma física, desde la fuerza y la potencia hasta la resistencia y el trabajo duro.

Sin embargo, te diré una cosa, los nervios empezaron a hacer mella unos 30 minutos antes del comienzo.

Al entrar en la zona de calentamiento, cada individuo se miraba como un grupo de gladiadores a punto de ir a la guerra, trajes de fitness meticulosamente elaborados (la mayoría sin camiseta, como si tuvieran alergia al algodón), los miembros de la comunidad de gimnasios locales animando a sus guerreros de fin de semana, y ovadciones de la multitud en la línea de meta que marca a alguien bienvenido a la comunidad HYROX terminando su carrera.

Arrastrando los pies hacia la zona de salida bajo el arco hinchable de Red Bull, me quito la camiseta y tengo esa sensación que tendría antes de cualquier gran partido, parecida a la que sientes cuando estás a punto de saltar al agua desde un acantilado. ¡Mariposas y adrenalina!

Cuando empecé a correr el primer kilómetro, me sentí confiado. El ritmo de la carrera me resultaba natural, el recuerdo de los días en los que hacía esfuerzos de 400 metros en pretemporada parecía ya un recuerdo lejano. Sin embargo, mi confianza se desvaneció rápidamente cuando llegué a la primera estación de entrenamiento: 1.000m SkiErg.

Acelerando a través de 1.000 m de SkiErg © HYROX Australia

El SkiErg simula el movimiento del esquí nórdico, exigiendo tanto la fuerza de la parte superior del cuerpo como la resistencia cardiovascular. Lo completé en poco más de 3m 35s. Al final, me ardían los brazos, pero seguí adelante, motivado por el público y los competidores que me rodeaban.

La parte más infravalorada y de la que menos se habla de este entrenamiento es la Roxzone, es decir, la zona que conduce dentro y fuera de cada estación entre el circuito de carrera. Aquí puedes tomarte un pequeño respiro entre cada ejercicio y correr si lo deseas. En total, acabas corriendo unos 200-300m extra entre cada estación.

Las estaciones siguientes incluían empuje de trineo, tirón de trineo, saltos Burpee, remo, farmer Carry, estocada con peso, wall balls, y cada una intercalada con un kilómetro de carrera.

Los entrenamientos fueron duros, pero la carrera resultó ser la parte más agotadora. Los 8 km de carrera parecían interminables y cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Mis piernas, acostumbradas a explosiones cortas de velocidad, se esforzaban por mantener el ritmo sostenido que exigía HYROX.

03 Un tiempo para recordar: 76 minutos y 23 segundos

Tengo una superstición de cuando jugaba al fútbol que se mantiene hasta hoy: escribir mis objetivos en el calzado. Afirmaciones, personas que me motivan o un tiempo a batir.

Aunque tenía un objetivo de 68 minutos, finalmente crucé la línea de meta con el reloj marcando 76 minutos y 23 segundos. Fue un tiempo del que me sentí inmensamente orgulloso, teniendo en cuenta el poco tiempo que tuve para preparar esta carrera.

Al llegar al último ejercicio de 100 Wall Balls, mi ritmo cardíaco estaba en rojo, apretando los dientes, estaba decidido a hacer estas repeticiones lo mejor que pudiera. Al decir esto todas las esperanzas de hacer 100 repeticiones ininterrumpidas fueron así, 40, luego 20, luego 20, luego 20 finales.

HYROX me había puesto a prueba como nunca antes lo había hecho y había salido fortalecido por ello.

04 Lecciones clave: lecciones del HYROX Arena

La resistencia es clave: A pesar de mi experiencia en el entrenamiento con el programa 98Gym Hybrid, en el que la norma son las actividades cortas e intensas, HYROX exigía un tipo de resistencia diferente. Los 8 km de carrera me recordaron que la resistencia continua es tan importante como la potencia explosiva. El entrenamiento para HYROX me ha dado una renovada apreciación de los beneficios del entrenamiento cardiovascular sostenido.

La fortaleza mental: Hubo momentos durante la carrera en los que quise parar. La fatiga acumulada por la carrera y los entrenamientos de alta intensidad era abrumadora. Sin embargo, superar esos momentos fue un reto tanto mental como físico. Me repetía a mí mismo que tenía que arrastrarme más deprisa que detenerme y hacer una repetición por lenta que fuera. La carrera me enseñó la importancia de ser positivo durante toda la prueba, diciéndome a mí mismo que estoy bien, que me siento bien, ¡vamos ostia!

Dándole duro a la máquina de remo © HYROX Australia

Preparación física general: La combinación de carrera a pie y entrenamientos funcionales de HYROX puso de manifiesto la importancia de una preparación física completa. No basta con ser fuerte o rápido, hay que ser versátil. Este evento me empujó a mejorar mi forma física general, incorporando más movimientos funcionales a mi rutina de entrenamiento. He estado entrenando bajo el programa de 98Gym desde hace algún tiempo, y más alineado con la Programación Híbrida que ofrecen, por lo que los ejercicios fuera de los componentes de correr se completaron con facilidad, para ser honesto. Ahora el reto es incorporar más escenarios simulados de entrenamiento HYROX para mejorar.

05 Comunidad HYROX y apoyo

Uno de los aspectos más gratificantes de HYROX fue el sentido de comunidad.

Los competidores y espectadores me animaron constantemente, creando un ambiente electrizante. Este apoyo fue crucial para ayudarme a superar las partes más duras de la carrera.

Me recordó a la camaradería que había experimentado en mis primeros días de competiciones locales de fitness y partidos de fútbol, y fue increíble experimentarlo como competidor.

06 Por qué nunca es tarde para competir

A los 40, me preguntaba si hacer otro evento me perjudicaría más que motivarme, sin embargo, ha vuelto a encender el horno. HYROX demostró que la edad es sólo un número. Con la mentalidad y el entrenamiento adecuados, todavía puedo competir y conseguir marcas personales. Esta constatación ha reavivado mi pasión por el fitness y la competición. Puedo decir con seguridad que me estoy entrenando para la próxima.

07 Reflexiones y objetivos futuros de HYROX

Participar en HYROX fue una experiencia épica. Me desafió de una manera que no había previsto y me dejó una profunda sensación de logro. Reflexionando sobre la carrera, agradezco las lecciones aprendidas y la oportunidad de superar mis límites. Sí, necesito correr más, pero también fue una buena base para saber en qué estado de forma me encuentro. Todavía puedo mover cosas pesadas, tirar de un trineo, esquiar y remar como un poseso, cargar cosas pesadas, hacer estocadas sin parar, hacer burpees hasta desmayarme y hacer sentadillas para caminar como un vaquero al día siguiente.

De cara al futuro, me siento inspirado para seguir entrenando y mejorando. HYROX ha reavivado mi espíritu competitivo y ya estoy planeando mi próxima carrera. Mi objetivo es mejorar mi tiempo y perfeccionar mi técnica, centrándome en las áreas en las que he tenido más dificultades, sobre todo en los segmentos de carrera a pie. También he empezado a incorporar más movimientos de fitness funcional a mi entrenamiento, asegurándome de que estoy bien preparado para los diversos retos que presenta HYROX.

Para terminar, mi primera experiencia con HYROX fue un poderoso recordatorio de la importancia de superar los límites y aceptar nuevos retos. Nunca es tarde para perseguir tus pasiones y poner a prueba tus límites.

HYROX me ha dado un renovado sentido de propósito y una nueva perspectiva sobre el fitness. Animo a todo el mundo, independientemente de su edad o formación, a que acepte el reto. Quizá descubras puntos fuertes que no sabías que tenías y reavives una pasión que creías perdida. Estoy seguro de que te dará alas para enfrentarte a cualquier cosa que te depare la vida.

