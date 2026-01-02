La durabilidad, la habilidad más infravalorada en HYROX: por qué es clave

Es fácil perderse en el vocabulario propio de HYROX y olvidar qué es realmente importante tanto en los entrenamientos como el día de la carrera. ¿Cómo minimizar los tiempos de transición en la Roxzone? ¿Cuál es la mejor forma de equilibrar un ritmo eficiente mientras intentas recortar segundos a tu velocidad de carrera? ¿Y cuál es el método más efectivo para mejorar la fuerza de agarre?

Retos como estos hacen que prepararse para HYROX sea algo muy distinto a otros deportes, y por eso es clave saber dónde invertir mejor el tiempo y el esfuerzo. Hay una habilidad que está por debajo de todo lo demás: la durabilidad. Es la moneda oculta de HYROX, la capacidad de mantener la calma cuando la fatiga se acumula, de conservar la técnica cuando el trineo parece pesar el doble, de sostener el ritmo cuando las piernas piden parar. No es solo dureza mental; es una combinación de resiliencia, eficiencia y recuperación inteligente que permite rendir igual en los últimos wall balls que al salir del arco de salida.

Pocas personas entienden esto mejor que el master coach de HYROX Tiago Lousa , que a continuación explica por qué la durabilidad puede ser la habilidad más decisiva —y más ignorada— de este deporte.

About the coach: From Commander of a special police forces unit to HYROX expert ¿Quién es Tiago Lousa? Tiago Lousa es entrenador, atleta de y propietario de un gimnasio © 05f3a3df-bc75-4703-b290-d19663716c11 Tiago Lousa es campeón mundial de categorías por edad de HYROX, master coach y propietario de un gimnasio. Este portugués, ex comandante de una unidad de fuerzas especiales de la policía, es uno de los entrenadores de HYROX más reconocidos a nivel mundial, guiando a atletas de élite como Alexander Rončević al éxito mundial, a la vez que ayuda a quienes desean mejorar su condición física a alcanzar sus objetivos. Ofrece entrenamiento tanto online como presencial para todos los niveles y organiza campamentos de entrenamiento de HYROX. Para más información, visita The Lousa Way o encuéntralo en Instagram @thelousaway .

01 ¿Qué es la durabilidad?

Tiago Lousa y Alexander Rončević - un feroz dúo de entrenador y atleta © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

“La durabilidad es un término que se utiliza de muchas maneras distintas, pero en HYROX yo le doy un significado concreto”, explica Lousa, que divide el concepto en dos ámbitos: dentro y fuera del entrenamiento. En el segundo caso, “la durabilidad se refiere a tu capacidad global para gestionar el estrés y seguir funcionando pese a desafíos como largas jornadas laborales, falta de sueño o un estilo de vida agitado. En la vida real, significa ser capaz de mantener la constancia incluso cuando las condiciones no son ideales”.

En lo que respecta al entrenamiento para HYROX, “defino la durabilidad como la capacidad de rendir bajo fatiga, no la ‘velocidad en fresco’, sino la ‘velocidad fatigada’”. ¿Cómo se compara esto con métricas como el VO2max o el ritmo umbral? “La mayoría de atletas se fijan en el VO2max, el umbral o pruebas aisladas ”, señala Lousa. “Son útiles, pero solo muestran tu potencial máximo cuando todo es perfecto”. En HYROX, nada es perfecto, ya que “siempre arrastras fatiga de la estación o de la vuelta anterior”.

La resistencia no es sólo física: es una mentalidad entrenada © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Pone un ejemplo claro: “Si puedes hacer 100 burpees en cuatro minutos estando fresco, eso me dice algo. Pero si haces esos mismos 100 burpees tras 30 o 40 minutos de trabajo a intensidad relativamente alta y pasas a tardar cinco o seis minutos, esa diferencia me dice mucho más sobre tu rendimiento real”. Esa diferencia, según Lousa, es tu durabilidad.

02 ¿Por qué es tan importante la durabilidad en HYROX?

En un deporte definido por una variedad extrema de esfuerzos, la clave de la durabilidad en HYROX está en el cambio constante y brutal entre tareas. Lousa explica que no se trata de un esfuerzo continuo, sino de una “superposición constante de nuevos estímulos de estrés sobre la fatiga ya acumulada”. Desde el impacto inmediato de un trineo pesado hasta la exigencia muscular de los burpee broad jumps, el cuerpo se ve obligado a reclutar diferentes músculos y sistemas energéticos de forma instantánea, lo que hace que la percepción del esfuerzo —y la fatiga resultante— cambien drásticamente entre estaciones.

Esta estructura pone a prueba de manera continua la capacidad del atleta para mantener la técnica, el ritmo y la eficiencia cuando el cuerpo pide parar. En HYROX no gana el atleta más rápido en condiciones ideales, sino el más duradero, el que es capaz de sostener su rendimiento y su compostura bajo una carga extrema. Como resume Lousa: “La variabilidad de las tareas hace que la durabilidad sea aún más evidente y decisiva. El deporte pone a prueba constantemente tu capacidad de rendir con fatiga acumulada, y por eso la durabilidad es tan importante”.

03 Identifica las señales

Otra forma de entender la durabilidad es como la capacidad de mantener la técnica, el ritmo, la toma de decisiones y la eficiencia cuando el cuerpo está cansado y la mente al límite. “Eso es para lo que entrenamos”, afirma Lousa. “No solo para ser rápidos, sino para seguir siéndolo cuando importa”.

Los atletas superan sus límites en el coaches camp Red Bull HYROX 2025 © Leo Francis/Red Bull Content Pool

El primer paso es identificar los signos de una durabilidad baja. “Una señal clara es una gran caída del rendimiento cuando empieza a acumularse la fatiga. Eso indica que el sistema no es capaz de mantener la producción”.

En una carrera de HYROX, basta con comparar el ritmo de las cuatro primeras vueltas con el de las cuatro últimas. “Una pérdida de más de 10 segundos por kilómetro suele indicar una durabilidad baja. Significa que el cuerpo aún no está preparado para sostener un alto nivel de trabajo”. Entre las señales físicas, Lousa menciona “zancadas más cortas, hombros elevados y respiración descontrolada”. En las fases finales, añade, los atletas más duraderos “siguen pareciendo runners”.

04 Cómo entrenar la durabilidad

Es en este punto donde se ganan y se pierden las carreras de HYROX: cuando los pulmones arden, las piernas pesan y aun así consigues mantener parciales constantes mientras tomas decisiones con claridad.

“Cada mejora en fuerza, capacidad o umbral te hará parecer más duradero porque la fatiga llega más tarde”, advierte Lousa. “Si eres más fuerte, te mueves mejor y tienes un umbral más alto, mantienes la calidad durante más tiempo. Pero eso por sí solo no es durabilidad; es preparación específica”.

Aquí reside la magia. “La durabilidad se entrena bajo fatiga”, explica. “Surge al exponer al cuerpo a esfuerzos relativamente duros después de haber realizado trabajo submáximo o de umbral”.

“Cuando las piernas están cargadas y la respiración elevada, ahí es donde se construye la durabilidad. Es la capacidad de producir repeticiones de calidad o sostener un ritmo fuerte cuando el sistema ya viene fatigado”.

Lousa señala ejercicios como los wall balls y los trineos como referencias claras para medir la durabilidad. “Si el cuerpo ha repetido miles de veces wall balls limpios, una postura consistente en el trineo o una técnica de carrera eficiente, recurrirá a esos patrones incluso cuando estés cansado. Esa es la parte oculta de la durabilidad: no solo tener capacidad, sino movimientos que resistan bajo estrés”.

05 La durabilidad en la élite

Lucy Procter en la estación Ski Erg © HYROX / Red Bull Content Pool

Cuando la fatiga se acumula, la diferencia entre terminar en mitad del grupo o rendir al máximo está en el control. Lousa, entrenador del campeón del mundo de HYROX Alexander Rončević, destaca que la durabilidad es tan mental y emocional como física.

La experiencia aporta una mejor comprensión del ritmo, de cómo debe sentirse el esfuerzo y de cómo gestionar las emociones cuando la situación se vuelve incómoda. Tiago Lousa

Los atletas con poca durabilidad delatan su fatiga con dudas y vacilaciones. “Miran a los demás, se dejan llevar por ritmos ajenos, hacen pausas innecesarias o dudan antes de entrar a las estaciones”. Los atletas duraderos hacen justo lo contrario: mantienen su ritmo, conservan la calma, controlan la respiración y toman decisiones conscientes.

Esta compostura suele ser fruto de la experiencia. Los atletas más veteranos muestran mayor durabilidad, no solo por años de entrenamiento, sino porque entienden mejor el ritmo sostenible y cómo gestionar el malestar.

En cambio, los atletas jóvenes o menos experimentados suelen tener más velocidad y potencia bruta, lo que les lleva a salir demasiado rápido, forzar más de la cuenta o ignorar las señales tempranas de alerta. El resultado es un desplome mucho mayor al final. El talento importa, pero la victoria siempre se decide en quién mantiene el control bajo el máximo estrés.

06 Recuperación y durabilidad

Entrénate para mantenerte fresco, listo para recorrer la distancia © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Todo el entrenamiento de HYROX se apoya en una idea clave: tan importante como entrenar duro es recuperar bien. Lo mismo ocurre con la durabilidad. “Si quieres mejorar tu motor o tu capacidad para HYROX, la recuperación es esencial. Necesitas sesiones de calidad, descansos adecuados y tiempo de adaptación”.

Pero hay una diferencia fundamental cuando el objetivo es la durabilidad. “Para construirla, se reduce intencionadamente parte de esa recuperación. Se coloca trabajo de calidad sobre fatiga existente. El objetivo no es estar fresco, sino enseñar al cuerpo a funcionar cuando no lo está”.

Este tipo de trabajo debe introducirse por fases y ciclos concretos, no durante todo el año. Lousa pone como ejemplo a uno de sus atletas en pretemporada: “Puede correr 10 km a tope en una carrera oficial y, 30 o 45 minutos después, entrar al gimnasio a trabajar con trineos o ergómetros. Ahí es donde se construye la durabilidad”. El sistema ya está fatigado, pero el atleta debe “moverse con intención”.

“La recuperación es clave para el desarrollo, pero la falta controlada de recuperación es clave para la durabilidad. El arte de entrenar está en saber cuándo usar cada una”.

Errores en el entrenamiento de la durabilidad

Alexander Rončević no tiene miedo de marcar el ritmo © alexander-roncevic-running-hyrox-training

Los errores más dañinos suelen venir de un mal equilibrio entre carga y recuperación, agravado por fallos de ritmo. Un error común es intentar “entrenar la durabilidad todo el año” sin haber construido antes una base sólida de velocidad, fuerza y técnica.

Entrenar siempre bajo fatiga solo refuerza “mecánicas deficientes y ritmos lentos”. El extremo opuesto es entrenar únicamente en condiciones ideales, con descanso completo, lo que mejora la capacidad pero no prepara para la realidad de la competición. “HYROX te pone a prueba cuando estás cansado, no cuando estás fresco”, insiste Lousa. La durabilidad debe construirse de forma estratégica, añadiendo fatiga en el momento adecuado.

Los errores de ritmo son el camino más rápido al fracaso: salir demasiado fuerte y dejarse llevar por la emoción hace que la durabilidad “desaparezca de inmediato”. No es que el atleta pierda forma, es que la gasta demasiado pronto. Estas malas decisiones se reflejan claramente el día de la carrera: parciales irregulares, incapacidad para repetir ritmos, pérdida temprana de técnica, respiración descontrolada y desconexión mental durante los descansos. Cuando un atleta acaba constantemente tumbado en el suelo tras las series, es señal de que está yendo mucho más allá del umbral útil. En lugar de construir durabilidad, la está consumiendo.