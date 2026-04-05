Tim Wenisch sobre el HYROX Doubles: “Encuentra un compañero leal”

La estrategia también cambia. Dentro del Pro Doubles, la clasificación para el Elite 15 ya no depende de una actuación aislada sobresaliente; ahora se calcula a partir de los tres mejores resultados de un equipo dentro de una ventana móvil de 365 días. Para los atletas esto implica

: hace falta sostener resultados durante un periodo más largo, en lugar de apostar todo a un podio puntual. Además, ya no basta con encontrar pareja: ahora se necesita un compatriota con quien pelear carrera tras carrera durante toda una temporada.