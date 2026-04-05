Tim Wenisch visto durante el Pro Doubles en el Hyrox Major de Amsterdam, Holanda, el 12 de octubre de 2024.
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Tim Wenisch sobre el HYROX Doubles: “Encuentra un compañero leal”

La exigencia de compartir la misma nacionalidad en HYROX ha redibujado el mapa del Pro Doubles. Tim Wenisch explica cómo afecta a las parejas y por qué la lealtad será ahora la clave del éxito.
Por Ed Cooper
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En una resolución histórica que marca un giro definitivo hacia una estandarización de corte olímpico, HYROX ha reformado oficialmente el marco competitivo del Elite 15 Pro Doubles. A partir de la temporada 2026/27, los compañeros de dobles deberán compartir la misma nacionalidad. La medida prioriza la identidad nacional y el compromiso a largo plazo por encima de las alianzas tácticas a corto plazo, pero no está exenta de consecuencias.
La estrategia también cambia. Dentro del Pro Doubles, la clasificación para el Elite 15 ya no depende de una actuación aislada sobresaliente; ahora se calcula a partir de los tres mejores resultados de un equipo dentro de una ventana móvil de 365 días. Para los atletas esto implica entrenar y competir de otra manera: hace falta sostener resultados durante un periodo más largo, en lugar de apostar todo a un podio puntual. Además, ya no basta con encontrar pareja: ahora se necesita un compatriota con quien pelear carrera tras carrera durante toda una temporada.
Uno de los atletas que más notará este cambio es Tim Wenisch. La temporada 2025 del alemán fue una auténtica exhibición, culminada con su coronación como campeón del mundo de HYROX en Chicago, una carrera que ganó con un vertiginoso ritmo de 00:03:24/km. Sin embargo, mientras su rendimiento en individuales es indiscutible, su futuro en dobles se ha topado con un muro reglamentario.
Tim Wenisch compite en la Elite 15 masculina en el Campeonato del Mundo Hyrox 2025, Chicago.

Wenisch: Reino Unido y Alemania, favorecidos por el cambio de reglas

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Wenisch y su compañero de largo recorrido, el atleta austríaco del Elite 15 Alexander Rončević, han sido históricamente la pareja a batir, con un tiempo ardiente de 49:17 en Hamburgo 2025. Pese a que la química entre ambos no ha hecho más que reforzarse con su mejor actuación conjunta, la nueva norma de HYROX que exige compartir pasaporte implica que uno de los dúos más temibles del fitness racing deberá, en la práctica, disolverse.
Hablamos con Wenisch sobre su asociación con Rončević, quiénes se verán más afectados por los cambios y por qué la lealtad puede convertirse ahora en la estadística más valiosa del fitness racing.

Tim, ¿cuál fue tu reacción inicial a la nueva norma del Elite 15 para el Pro Doubles?

Tim Wenisch: Para ser sincero, me lo esperaba. Todo el mundo sabía que HYROX tiene ambiciones olímpicas y, para eso, el formato de dobles tiene que adaptarse. Por eso también tiene sentido que ahora compitan juntos dos atletas de la misma nacionalidad.

Tim Wenisch y Hunter McIntyre compiten en Elite 15 masculino en el Campeonato del Mundo Hyrox en Chicago, EEUU, el 12 de junio de 2025.

Wenisch sugiere que algunos atletas se centren más en los individuales

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

¿Qué efectos crees que tendrá esto en los atletas?

Creo que algunos atletas que no proceden de países tradicionalmente fuertes en HYROX ya no podrán competir en dobles al nivel élite en el futuro y orientarán más su foco hacia las pruebas individuales. Al mismo tiempo, habrá países —y atletas— que verán esta nueva norma como una oportunidad. El Reino Unido es un ejemplo muy claro, porque tiene un gran número de atletas muy fuertes.

¿Quién crees que se beneficiará y quién saldrá perjudicado?

Los países fuertes en HYROX, como el Reino Unido pero también Alemania, tienen claramente ventaja porque cuentan con un grupo muy amplio de atletas de alto nivel. Los países con menos atletas de élite están naturalmente en desventaja. Lo mismo ocurre con los atletas que viven en Europa pero tienen otro pasaporte —por ejemplo, de Australia— o al revés. Para ellos, competir en el formato Elite Doubles pasa a implicar un esfuerzo logístico y financiero muy elevado, lo que reduce considerablemente sus posibilidades.

Alexander Rončević acelera en la carrera HYROX en Viena, Austria.

Wenisch ya no podrá competir junto a Alexander Rončević

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Quotation
Un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil, así que hay que atravesar juntos los momentos buenos y los malos
Tim Wenisch

Con solo tres resultados que cuentan dentro de una ventana de 365 días, ¿qué premia más el nuevo sistema en el Pro Doubles: velocidad, regularidad o estabilidad en la pareja?

Si miras esta temporada, el mayor desafío será encontrar un compañero al que realmente te mantengas leal. Evidentemente, primero hay que competir juntos varias veces, así que entran en juego varios factores, siendo el compromiso uno de los más importantes.

Para los equipos de Pro Doubles que intentan entrar en el Elite 15, ¿qué consejo práctico les darías con estas nuevas reglas que antes no habría sido tan relevante?

Mi principal consejo es que, como equipo de dobles, no basta con ser buenos atletas; antes que nada hay que ser un buen equipo. Un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil, así que hay que atravesar juntos los momentos buenos y los malos, empujarse mutuamente y comunicarse bien. Si esa base no existe, a largo plazo no funcionará ni conducirá al éxito.

¿Cómo describirías tu relación deportiva en dobles con Rončević?

Es una amistad excepcionalmente fuerte, en la que de verdad queremos lo mejor el uno para el otro. Nos complementamos a la perfección y cada carrera juntos se siente como un viaje salvaje sobre una ola: nunca sabes cuándo va a romper. Es vivir al límite, y me encanta.

¿Qué impacto crees que tendrá la nueva norma en la formación de equipos, en el interés de los fans y en la identidad general de la competición?

Me gustaba mucho que atletas de diferentes nacionalidades pudieran competir juntos, porque era un rasgo especial del formato de dobles: se creaba una identidad de equipo independiente de la nacionalidad. Para los Campeonatos del Mundo y los grandes eventos, el nuevo sistema también es muy emocionante, sobre todo con tablas de medallas y clasificaciones por países.

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