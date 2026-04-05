Tim Wenisch sobre el HYROX Doubles: “Encuentra un compañero leal”
Tim, ¿cuál fue tu reacción inicial a la nueva norma del Elite 15 para el Pro Doubles?
Para ser sincero, me lo esperaba. Todo el mundo sabía que HYROX tiene ambiciones olímpicas y, para eso, el formato de dobles tiene que adaptarse. Por eso también tiene sentido que ahora compitan juntos dos atletas de la misma nacionalidad.
¿Qué efectos crees que tendrá esto en los atletas?
Creo que algunos atletas que no proceden de países tradicionalmente fuertes en HYROX ya no podrán competir en dobles al nivel élite en el futuro y orientarán más su foco hacia las pruebas individuales. Al mismo tiempo, habrá países —y atletas— que verán esta nueva norma como una oportunidad. El Reino Unido es un ejemplo muy claro, porque tiene un gran número de atletas muy fuertes.
¿Quién crees que se beneficiará y quién saldrá perjudicado?
Los países fuertes en HYROX, como el Reino Unido pero también Alemania, tienen claramente ventaja porque cuentan con un grupo muy amplio de atletas de alto nivel. Los países con menos atletas de élite están naturalmente en desventaja. Lo mismo ocurre con los atletas que viven en Europa pero tienen otro pasaporte —por ejemplo, de Australia— o al revés. Para ellos, competir en el formato Elite Doubles pasa a implicar un esfuerzo logístico y financiero muy elevado, lo que reduce considerablemente sus posibilidades.
Un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil, así que hay que atravesar juntos los momentos buenos y los malos
Con solo tres resultados que cuentan dentro de una ventana de 365 días, ¿qué premia más el nuevo sistema en el Pro Doubles: velocidad, regularidad o estabilidad en la pareja?
Si miras esta temporada, el mayor desafío será encontrar un compañero al que realmente te mantengas leal. Evidentemente, primero hay que competir juntos varias veces, así que entran en juego varios factores, siendo el compromiso uno de los más importantes.
Para los equipos de Pro Doubles que intentan entrar en el Elite 15, ¿qué consejo práctico les darías con estas nuevas reglas que antes no habría sido tan relevante?
Mi principal consejo es que, como equipo de dobles, no basta con ser buenos atletas; antes que nada hay que ser un buen equipo. Un equipo es tan fuerte como su eslabón más débil, así que hay que atravesar juntos los momentos buenos y los malos, empujarse mutuamente y comunicarse bien. Si esa base no existe, a largo plazo no funcionará ni conducirá al éxito.
¿Cómo describirías tu relación deportiva en dobles con Rončević?
Es una amistad excepcionalmente fuerte, en la que de verdad queremos lo mejor el uno para el otro. Nos complementamos a la perfección y cada carrera juntos se siente como un viaje salvaje sobre una ola: nunca sabes cuándo va a romper. Es vivir al límite, y me encanta.
¿Qué impacto crees que tendrá la nueva norma en la formación de equipos, en el interés de los fans y en la identidad general de la competición?
Me gustaba mucho que atletas de diferentes nacionalidades pudieran competir juntos, porque era un rasgo especial del formato de dobles: se creaba una identidad de equipo independiente de la nacionalidad. Para los Campeonatos del Mundo y los grandes eventos, el nuevo sistema también es muy emocionante, sobre todo con tablas de medallas y clasificaciones por países.