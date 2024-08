HYROX: respondemos a las 10 preguntas más frecuentes

HYROX vs entrenamiento en gimnasio: ¿cuál es mejor?

Cualquiera con un buen nivel básico de forma física puede competir en una prueba de HYROX. Se requiere un mínimo de habilidad para completar los ejercicios, y no hay límite de tiempo para completarlos. También hay categorías adaptativas disponibles.

La edad mínima requerida para los participantes en HYROX es de 16 años. Sin embargo, en el evento de Londres de mayo de 2024 se presentó el primer "HYROX Youngstars", una competición diseñada exclusivamente para niños de 8 a 15 años, pero hasta ahora no se ha desarrollado en ningún otro evento.

En particular, la campeona del mundo de 2023, Lauren Weeks, quedó 9ª en los Campeonatos del Mundo de 2022 estando embarazada de 7 meses. Sin embargo, si tienes algún problema de salud, es aconsejable que consultes a tu médico antes de inscribirte.

¿Preparado para competir? No caigas en estos errores …

En teoría, puedes tardar el tiempo que necesites en completar un HYROX, ya que no hay tiempo límite. Los atletas de élite pueden completar el recorrido en menos de una hora, pero los atletas aficionados pueden tardar bastante más, ¡y eso está perfectamente bien! Completar un HYROX es un logro importante.

Los tiempos medios de las carreras Open son de 1 h 35 min para los hombres y 1 h 38 min para las mujeres. Sin embargo, hay que subrayar que se trata de tiempos medios y que no es ninguna vergüenza tardar más en completar la prueba. La persona "media" que compite en HYROX está más en forma que la persona media de la población general.

Es una pregunta difícil de responder, ya que depende en gran medida de numerosos factores. Desde luego, puede ser un evento muy agotador. Esforzarte al máximo durante más de 8 km de carrera y 8 estaciones funcionales no es nada fácil. Dicho esto, sin duda esto forma parte del atractivo de un evento como éste: esforzarte para ver lo que tu cuerpo puede hacer, ¡sería aburrido si fuera fácil!

