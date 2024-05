Aniol Serrasolses en Ice Waterfalls: el documental

¿Saltar la cascada, no resultaba peligroso?

Cómo saltar de un glaciar en un kayak y no morir en el …

que vi publicada y que era increíble. Era un fotón de la pared de hielo que dio la vuelta al mundo... Al verla, me dije: esto es lo máximo", explica Aniol. "Esa imagen quedó grabada en mi cabeza. Luego empecé a investigar, a buscar la localización de la cascada... ¡Tenía que encontrarla y hacer eso en un kayak!". Diez años después, Aniol y su equipo lo consiguió.

Fue una foto la que tuvo la culpa de todo. Una instantánea que llamó la atención de Aniol y de donde partió toda la idea del proyecto. "No recuerdo si fue 2013 o 2014, pero sí que fue

Fue una foto la que tuvo la culpa de todo. Una instantánea que llamó la atención de Aniol y de donde partió toda la idea del proyecto. "No recuerdo si fue 2013 o 2014, pero sí que fue una foto de Paul Nicklen que vi publicada y que era increíble. Era un fotón de la pared de hielo que dio la vuelta al mundo... Al verla, me dije: esto es lo máximo", explica Aniol. "Esa imagen quedó grabada en mi cabeza. Luego empecé a investigar, a buscar la localización de la cascada... ¡Tenía que encontrarla y hacer eso en un kayak!". Diez años después, Aniol y su equipo lo consiguió.

Fue una foto la que tuvo la culpa de todo. Una instantánea que llamó la atención de Aniol y de donde partió toda la idea del proyecto. "No recuerdo si fue 2013 o 2014, pero sí que fue una foto de Paul Nicklen que vi publicada y que era increíble. Era un fotón de la pared de hielo que dio la vuelta al mundo... Al verla, me dije: esto es lo máximo", explica Aniol. "Esa imagen quedó grabada en mi cabeza. Luego empecé a investigar, a buscar la localización de la cascada... ¡Tenía que encontrarla y hacer eso en un kayak!". Diez años después, Aniol y su equipo lo consiguió.