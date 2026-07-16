Escalar una rueda gigante: la historia detrás de la carrera de obstáculos

La mayoría de la gente ve una rueda. Ida Mathilde Steensgaard vio una carrera de obstáculos esperando a ser conquistada. La danesa, dos veces campeona mundial de carreras de obstáculos (OCR) y atleta de HYROX E15, convirtió una rueda de 30 metros situada en el puerto de Odense, en Dinamarca, en un reto deportivo único, superando seis obstáculos mientras la estructura giraba.

Un proyecto que llevó 18 meses preparar: Steensgaard no se limitó a imaginar el reto. Lo diseñó, ayudó a construirlo… y se convirtió en la primera en escalarlo.

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«Me pregunto de dónde saco estas ideas locas», dice Steensgaard riendo. «Pero luego me alegro mucho de tenerlas. Si fuera otra persona la que se le ocurriera algo así, probablemente diría: “¡Oye, yo quiero hacer eso!”. Así que supongo que estoy en el lugar adecuado».

De HYROX a otro campo de pruebas extremo

Es aún más impresionante si tenemos en cuenta que esto ocurre solo un mes después de que Steensgaard quedara octava en la carrera de dobles de élite del Campeonato Mundial HYROX 2026. La resistencia y la concentración que se necesitan para completar ambas pruebas seguidas son enormes, y el proyecto de la rueda demuestra que Steensgaard es una deportista que no tiene miedo de ponerse a prueba de formas nuevas e inusuales.

«Soy muy optimista respecto a mis propias capacidades», dice sobre la presión de compaginar tantos objetivos deportivos. «Me digo a mí misma que la presión es un privilegio. Significa que estás explorando facetas de tu vida que nunca pensaste que fueran posibles».

Desde el HYROX hasta las carreras de obstáculos (OCR) y ahora otro escenario extremo, esta deportista de élite está llevando las carreras de obstáculos a un entorno totalmente nuevo, poniendo a prueba la resistencia, la fuerza, el equilibrio y la serenidad a gran altura sobre el suelo.

01 Todo empezó con una rueda y una simple pregunta

Ida Mathilde Steensgaard tuvo que mantener la calma a gran altura © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Para el proyecto de la rueda , a Steensgaard se le ocurrió la idea, como es lógico, en una feria. «Fue por Nochevieja en Budapest. Vi la rueda y empecé a preguntarme si podría subirme a una», recuerda. «Esto fue a finales de 2024, y acababa de terminar el World’s Toughest Playground, ¡así que estaba en un momento muy creativo!».

Para Steensgaard, planificar una hazaña como esta tiene tanto que ver con la visualización como con una planificación minuciosa. «Siempre tengo imágenes en mi mente», dice. «Me gusta la idea de tener una rueda blanca y estos obstáculos azules».

Llevar el diseño de la cabeza de Steensgaard a la realidad fue toda una odisea en sí misma. Reunió a un equipo en enero de 2025 y empezaron a pensar en obstáculos, usando un programa de animación 3D para crear maquetas virtuales de cómo podría quedar cada uno.

«Las carreras de obstáculos son muy divertidas. Siempre me ha encantado el ritmo y el reto que supone», dice. La diversión se extendió al proceso de diseño. «Ser creativa, sentarme en la sala de diseño con el equipo de construcción y plantearnos: “Vale, ¿cómo podemos hacer obstáculos que se puedan dar la vuelta y sigan funcionando en movimiento?”, ha sido genial».

Los primeros seis meses de 2026 fueron el «empujón final», con el equipo de construcción trabajando a toda máquina para hacer realidad la idea de Steensgaard. «Hacer una lluvia de ideas sobre los diferentes obstáculos, encontrar una rueda, buscar una ubicación… Todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta», dice Steensgaard. «Ha habido muchas conjeturas. Este es un proyecto que no se había hecho antes».

A Steensgaard le encanta afrontar retos extremos sin pensárselo dos veces © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Quotation He tenido tantos momentos en los que me he preguntado por qué estaba haciendo esto Ida Mathilde Steensgaard

A pesar de haber creado ella misma la pista de obstáculos de la rueda, Steensgaard admite que hubo momentos en los que se preguntó si sería posible llevarlo a cabo.

«He tenido tantos momentos en los que me preguntaba por qué estaba haciendo esto», dice. «¿Cómo iba a entrenar para ello? ¿Cómo se puede superar un obstáculo cuando todo está girando? ¿Es imposible llevar a cabo este proyecto?»

02 Por qué la madre de Ida Mathilde Steensgaard no quería ni oír hablar de la rueda

No todos los allegados a Steensgaard se mostraron tan entusiasmados con su proyecto de la rueda cuando se enteraron. «Mi madre me dijo: “No quiero saber nada de eso”. Mi padre dijo: “Bueno, suena interesante”, y mi hermano soltó: “¡Claro, tienes que escalar una rueda, Dios!”», recuerda Steensgaard sobre las reacciones a su última aventura.

Lo complicado es que, como familia de una deportista extrema como Steensgaard, cuesta acostumbrarse a lo que hacen, porque siempre están cambiando de cosa. Steensgaard calificó la rueda con «probablemente un 9,5» sobre diez en la escala del miedo. La presión era tan grande que, la mañana después de ver por primera vez cómo montaban los obstáculos, se despertó y tuvo un ataque de pánico.

Concentrándose antes de enfrentarse a la intimidante pista de obstáculos © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

«Me pasé toda la noche despierta preocupándome», cuenta. «Si me caigo en algunos sitios, me romperé la espalda. Quizá no muera, pero hay un riesgo muy alto de que algo salga mal. Me dije a mí misma: “Tienes que sentirte bien con ese miedo y decirte que es un riesgo que estás dispuesta a correr”».

Aunque ese día iba sujeta con una cuerda de seguridad, fueron precisamente esos elementos los que hicieron que el proyecto de la rueda resultara tan atractivo para Steensgaard. «La gente puede subestimar el estado de máxima alerta, el miedo y el pánico en que se encuentra tu cuerpo cuando estás a esas alturas en un entorno de altísimo riesgo», explica. «Si te caes, puedes enredarte en los radios de la rueda o quedar aplastada debajo de ella». De repente, la reacción de su madre parece más razonable.

Ida Mathilde Steensgaard sobre dejar que el miedo "esté ahí"

Steensgaard dice que «nunca intenta huir del miedo», ya sea compitiendo en HYROX o ideando un nuevo reto de OCR. «Dejo que el miedo esté ahí y, con el tiempo, puedo analizarlo con calma», dice. La clave está en dejar de pensar en lo que podría salir mal y centrarte en el momento presente, en el obstáculo actual.

«Cuando compites en OCR, o en la rueda, tienes que ser muy precisa y acertar con tus movimientos, al tiempo que confías en que tienes la resistencia y el aguante necesarios para dosificar bien el esfuerzo y calcular bien el tiempo», explica. «En la rueda, la rueda giraba tan rápido que fue como un sprint a toda velocidad durante tres minutos y diez segundos».

Steensgaard necesitaba resistencia y fuerza para superar los obstáculos © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

En lugar de apartar esos momentos de pánico, Steensgaard intenta aceptar esa sensación de incomodidad y preguntarse por qué surgen sus miedos. «Hablo en voz alta y me pregunto: “¿Es este pensamiento realmente cierto?”», cuenta. Descifrar el miedo y aprender a tranquilizar su mente ansiosa ha sido un proceso de siete años, en el que un entrenador mental la ha ayudado a adoptar una mentalidad de resolución de rompecabezas incluso ante las tareas más imposibles.

Ahora, dice que esto ya es algo natural para ella. «Es importante superar tus límites y no tener miedo de ponerte en situaciones incómodas, ya sea en los entrenamientos o en tu vida personal», afirma. «Como en un rompecabezas, tienes que encontrar las piezas que faltan y seguir esforzándote, y entonces podrás hacerlo».

03 Cómo el entrenamiento de HYROX ayudó a Ida Mathilde Steensgaard a prepararse para el proyecto de la rueda

Steensgaard sigue diciendo «sí» a los retos difíciles porque siente curiosidad por las capacidades de su cuerpo. «Me gusta demostrar que las mujeres podemos hacer locuras, ¡y que nos gusta la adrenalina!», dice. «Podemos superar situaciones difíciles, llegar al otro lado y seguir buscando soluciones aunque sean difíciles de ver».

Al entrenar para el proyecto de la rueda, una de las cosas más difíciles fue que los obstáculos se iban construyendo hasta el último momento y, como nunca se había intentado algo así antes, Steensgaard no tuvo ningún aparato físico con el que entrenar hasta el último instante, cuando todo estuvo montado.

«Es un proyecto de muy alto riesgo», dice. Tenía una idea de cómo podrían funcionar los obstáculos, pero el elemento de rotación era difícil de predecir. «Probé entrenamientos raros en los que daba vueltas y otras cosas con elementos en movimiento, pero no era lo mismo».

Lo único que podía hacer era centrarse en lo que ya sabía y seguir entrenando en el gimnasio. La resistencia ya la tenía gracias a su entrenamiento de HYROX, pero había algunas carencias. «Físicamente, tuve que añadir más sesiones. Fue mucho entrenamiento específico para los obstáculos, algo así como memoria muscular porque llevo tantos años haciendo OCR, pero hacía tiempo que no competía, ¡así que me dio un buen subidón de confianza!».

Como el HYROX exige una gran fuerza en la parte superior del cuerpo, Steensgaard pudo aprovechar eso en sesiones intensas de tracción, agarre y equilibrio para su entrenamiento en la rueda.

En el aspecto mental, Steensgaard tuvo que superar las dudas relacionadas con una antigua lesión en el hombro. Se sometió a pruebas para evaluar la simetría y las debilidades persistentes. «Había momentos en los que se me abría la mano sola mientras sujetaba los obstáculos, debido al dolor que se extendía por mi brazo», recuerda.

Steensgaard tuvo que prepararse física y mentalmente para el reto © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Quotation Estaba intentando superar mis límites de verdad con el proyecto de la rueda. Esto era algo totalmente diferente. Estoy mucho más orgullosa de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho nunca

Todo lo que tuvo que afrontar antes de escalar las alturas de una rueda. Esto supuso una rehabilitación para que su cuerpo llegara a un punto en el que pudiera confiar en él, y en el que supiera que aún tenía el estilo y la fluidez necesarios para las carreras de obstáculos.

«Lo más importante para mí es exigirme al máximo», dice. «Hubo momentos en los que estaba muerta de miedo, allá arriba en la rueda, con ese elemento adicional de locura de que todo se movía».

Su entrenamiento específico para la prueba, junto con su experiencia en HYROX y OCR, le dieron la confianza necesaria para superar sus miedos y seguir adelante.

«De verdad que intentaba superar mis límites con el proyecto de la rueda», dice Steensgaard. «Estoy muy orgullosa tanto de los elementos de la actuación como de cómo fui capaz de tener esta visión en mi cabeza hace un año y medio y luego completar este reto de locos. Esto fue a otro nivel por completo. Estoy mucho más orgullosa de esto que de cualquier otra cosa que haya hecho nunca».

04 ¿Qué le depara el futuro a Ida Mathilde Steensgaard?

Steensgaard ha redescubierto su pasión por las carreras de obstáculos © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Aunque Steensgaard se alejó de las carreras de obstáculos (OCR) en 2024 tras años en la cima de este deporte, el proyecto de la rueda ha reavivado su pasión por él. «Tengo que decir que he echado cada vez más de menos las carreras de obstáculos durante este proyecto», afirma. Sin embargo, sigue siendo poco probable que vuelva por completo. «Como me ha ido tan bien y he sido, por así decirlo, la mejor de todos los tiempos en las carreras de obstáculos durante muchos años, me va a costar mucho volver al OCR a menos que sepa que voy a poder competir y que tengo posibilidades reales de ganar».

Su atención sigue centrada en HYROX, donde aspira a competir al más alto nivel en la categoría de dobles . «Creo que seguiré apostando por los dobles durante todo el año que viene», afirma.

Sobre el autor ¿Quién es Tom Ward? Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y clima para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y el Sunday Times. Es autor de las novelas TIN CAT y The Lion And The Unicorn.