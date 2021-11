Me encanta el hard rock, sobre todo los Guns and Roses. Cuando voy a un partido, me gusta ir en el coche solo, para no distraerme, escuchándoles para motivarme. Manías no tengo muchas pero sí que tengo un ritual: llegó, me cambio, estiró un poquito... Lo único que no suelo hacer es saltar la raya del saque que siempre me la suelo saltar. No sé por qué, pero suelo saltarla (risas).