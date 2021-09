Internet ha convertido el breaking en un fenómeno global

Antes de la llegada de internet, una de las pocas maneras de ver imágenes de breaking era gracias a las cintas de VHS, algo que no era fácil, como explica el ruso B-Boy Yann: “Para conseguir cintas de VHS, en especial de B-Boys de Europa y EEUU, tenías que suplicarle al dueño para que te las prestase porque no las solían compartir. En realidad, solo las conseguías a través de tus mejores amigos”.

, miembro del Red Bull BC One All Star: “Si había una actuación en el año 2000, la cinta no llegaba a París hasta 2001 y en Lyon, mi ciudad, aparecía en 2002. En aquella época, si tenías información no la compartías, sino que intentabas progresar gracias a ella”.