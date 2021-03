Ítalo Ferreira: el camino hacia el éxito de un campeón del mundo de surf

viajando por el mundo y desfasando sobre las olas seguramente no se parará a pensar cómo un sencillo chaval de un pequeño pueblito brasileño terminó convirtiéndose en

Cualquiera que vea a Ítalo Ferreira viajando por el mundo y desfasando sobre las olas seguramente no se parará a pensar cómo un sencillo chaval de un pequeño pueblito brasileño terminó convirtiéndose en campeón del mundo de surf y en toda una referencia para los jóvenes surfers de todos los rincones del Planeta.

Sus orígenes

Fue en la pequeña comunidad de Baía Formosa , en Rio Grande do Norte, uno de los veintiséis estados de Brasil. Fue allí donde nació este niño que se enamoró de las olas, conquistó el mundo con su surfing y que algún día terminará convirtiéndose en una leyenda .

El padre de Ítalo era pescador y su madre trabajaba en la posada donde vivía la familia. Sólo podía surfear cuando sus primos le prestaban sus tablas. Junto a ellos, Ítalo comenzó a desarrollar una habilidad increíble . Y no tardó en llamar la atención: a los 12 años fue descubierto por Luiz “Pinga” Campos , entonces director de marketing de Oakley por aquel entonces. Y ahí comenzó la historia de una gran carrera.

Aspiraciones de campeón

¿Séptimo en el Championship Tour en su año de estreno y con 21 años? No está nada mal, pero para Ítalo se quedaba un poco corto. Remando, remando y remando, acabó llegando su momento . Fue en 2019, con una temporada que empezaba con una impresionante actuación sobre las olas de la Gold Coast , en Australia. Se llevó la victoria en la prueba y también en el Red Bull Airborne que vino depués. Allí ya se pudo confirmar que sería difícil detener su locomotora ese año. Los que le seguían de cerca desde el principio ya lo sabían: Ítalo iba camino de convertirse en campeón del mundo .

Objetivo: Tokio

Pero nos equivocamos si pensamos que esta trayectoria ya es lo suficientemente perfecta. Ítalo no se detiene. Sigue viajando, entrenando y produciendo contenido a todas horas. Desprende energía, mucho aliento y ganas de ganar . En su punto de mira está el mes de julio, que se embarcará rumbo a Tokio, en el evento que marcará la historia del surf.

