Jack Doohan acaba segundo en el Mundial de F3

Tras haber encarrilado su carrera deportiva se mostraba muy feliz, sobre todo si tenemos en cuenta que la temporada pasada finalizó en la posición vigesimosexta: “Es maravilloso. Este año era mi última oportunidad para continuar progresando, sobre todo después de la pasada temporada. De lo contrario habría tenido que regresar a casa y estudiar qué opciones me quedaban. Estoy muy agradecido al equipo por la oportunidad que me ha dado, hemos podido luchar por el título. Ahora me siento listo para el año próximo”, dice Jack Doohan.