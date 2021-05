Hola a todos:

Vamos a ver… Estaba seco, iba primero, se puso a llover, me fui para atrás, me salí de la pista y casi me caigo, sobrepasé el límite de velocidad entrando en el pit lane, tuve que hacer dos “long laps”, volví a la cabeza, se secó, llegó un viento huracanado y yo rodaba con el neumático equivocado. Logré la victoria y estaba en el podio junto a dos franceses, sin nadie en las gradas. Había ganado dos carreras en dos semanas…

Si estás mareado después de haber leído esto, ¡imagínate yo! Seguro que hay detalles que se me han olvidado. Quizá no sea la mejor palabra pero podemos decir que la carrera fue “agitada”. Es genial conseguir dos victorias consecutivas. Me tengo que pellizcar porque a lo mejor estoy soñando…

Jack Miller se llevó el triunfo en Le Mans © Ducati Lenovo Team

Con independencia de las condiciones meteorológicas (el tiempo cambiaba a cada momento) tuve un buen ritmo durante el fin de semana. Quería ponerme primero desde la salida y si alguien me pasaba, seguirle para ver a qué ritmo era capaz de girar. Eso fue lo hice, todo estaba sucediendo de acuerdo con el plan trazado, ¡pero se puso a llover durante la cuarta vuelta! Cuando jarreaba a tope, yo y Fabio (Quartararo) nos tuvimos que agarrar fuerte. En ese momento estuve a punto de caerme y me salí a la grava en la curva 11, ¡pensando que sobre esa superficie habría algo de agarre! Fue un momento delicado.

Una vez que cambié de moto y cumplí la penalización de las dos “long laps”, sabía que todavía quedaba mucha carrera por lo que tenía tiempo de volver a rodar delante. No debía hacerlo todo al instante sino mantener la calma. En el primer sector tenía mejor ritmo que Fabio. No me debía poner nervioso, sino controlar la situación… Cuando volví a ponerme primero todavía quedaban 14 vueltas, más de la mitad de la carrera. Fueron 14 vueltas muy largas, que no te quepa la menor duda. Me dediqué a rodar a mi ritmo…

Para mí (Ducati) es la marca que más trabaja, por eso estoy muy orgulloso de poder ofrecerle estos resultados. Jack Miller

Ya he ganado una carrera que fue toda en mojado (Assen 2016) y hace un par de semanas otra en seco (Jerez) y ahora también una de flag-to-flag. En MotoGP cualquier victoria es una sensación fantástica pero una carrera flag-to-flag… No quiero decir que fue más estresante que Jerez porque allí lo pasé mal cuando me perseguían. En una prueba flag-to-flag no acabas exhausto desde el punto de vista físico pero creo que puedo hablar por mis compañeros cuando digo que terminas exhausto desde el punto de vista mental. Hay que estar muy concentrado, intentando averiguar qué condiciones te vas a encontrar en la siguiente curva, así curva tras curva, vuelta tras vuelta. Es una manera de ganar más agotadora mentalmente. Debido al estrés no disfrutas mucho una carrera flag-to-flag pero desde luego es mejor a que saquen una bandera roja y estemos esperando a que deje de llover para empezar a correr otra vez.

Jack Miller lidera la carrera en Le Mans © Jack Miller

Las primeras carreras fueron muy mal, ¿qué es lo que ha cambiado? Ahora tengo más confianza, por lo que hay que mantener el ritmo, dejar que la pelota siga rodando. Por lo general en mi carrera voy mejorando a medida que avanza la temporada. Eso es lo que está sucediendo. No estoy preocupado por mi brazo (N. de la R.: fue operado del síndrome compartimental). Tras Jerez continué con mi entrenamiento como si estuviese perdiendo en vez de ganando… Así que no cambiemos una estrategia que está funcionando.

La próxima carrera es Mugello (Italia) y me encantaría subir al podio allí por Ducati, sin duda esta es la mejor Ducati que he pilotado nunca. Para mí es la marca que más trabaja, por eso estoy muy orgulloso de poder ofrecerle estos resultados.

Le Mans es un lugar en el que tengo sentimientos encontrados, es una relación de amor y odio. En 2014 gané aquí en la categoría de Moto3 después de una dura lucha, luego me caí en mis primeras carreras en MotoGP. En 2017 sufrí una grave caída en la chicane y estuve a punto de matarme. El año pasado iba camino de un podio hasta que la moto tuvo un problema. Así que he tenido momentos muy buenos y otros muy malos. ¡Tras la carrera del año pasado no estaba de muy buen humor! Justo ahora, después de haber ganado hoy la carrera, estoy contento de que, a diferencia del GP de Jerez, mañana no tengamos un test de pruebas…

Hasta la próxima,

Jack

Jack habló con Matthew Clayton, periodista de MotoGP.

Este contenido apareció por primera vez en jackmiller43.com.au y ha sido reproducido con permiso.