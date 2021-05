A pesar de que mi comienzo esta temporada en el Mundial no ha sido muy positivo, Ducati no ha dejado de apoyarme, lo que me ha ayudado muchísimo. Por supuesto, escuchas cosas por ahí y, me podéis creer, estaba desesperado por hacerlo bien. Nadie me presiona más que yo mismo, esa es mi manera de ser. Quiero hacerlo bien por mí y por el equipo. Quiero alcanzar los resultados que creo que están en mi mano.