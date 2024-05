Jesús LC: ''Andalucía es el mejor público de España''

Pero cuando uno va con mentalidad de ser campeón, tienes que tener en mente que te puedes enfrentar a todos, y eso incluye a los mejores. Gracias a dios este tipo de ramas me suelen ir bien y suelo dar un buen desempeño. Hoy se ha notado desde primera hora en mi batalla contra Mounts, que ha sido una de las batallas del día en cuanto a nivel, y un claro favorito para coronarse. Me alegro de haber ganado con esta rama.

Contra Layto. Ha habido un momento que lo veía muy contundente. Con frases sólidas, muy buenas referencias, un ataque bien dirigido. Por ponerle un pero, quizás ha sido redundante con el tema 'famoso' y puede que eso le haya jugado en contra, pero por un momento he pensado que se me podía escapar la batalla.

En mi última intervención de la primera ronda contra Kharma, en la final. Creo que íbamos igualados, pero se han notado las tablas. Él se notaba excitado, con un gran rapeo eso sí, pero yo he bajado una marcha, he parado el juego y he tenido más control, y se ha notado.

