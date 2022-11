Jesús LC rozó la Final Internacional de Red Bull Batalla

, el representante paraguayo seleccionado por la Clasificatoria Final. Pese a que a priori, Jesús LC era el favorito, no fue fácil la victoria por parte del malagueño y tuvo que sacar un gran arsenal de respuestas. Mister H demostró hambre y dejo grandes intervenciones, destacando por su frontalidad y crudeza en cada una de sus rimas.

