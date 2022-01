Conoce al verdadero Jett Lawrence en Flight Plan

El joven australiano ya ganaba campeonatos del mundo a los 11 años y desde entonces no ha soltado el acelerador. En los años siguientes, toda la familia Lawrence se trasladó a Estados Unidos, lo que permitió que floreciera no solo la carrera de Jett, sino también la de su hermano Hunter.

