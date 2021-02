Después de que Jett Lawrence ganase el Campeonato del Mundo de Motocross de 65 cc, sus padres vendieron todo y emigraron de Australia a Europa para volcarse en su carrera deportiva. A pesar de que solo tenía 12 años, el joven piloto se dio cuenta de que si trabajaba duro podría llegar a la cumbre. El esfuerzo valió la pena y, cuatro años más tarde, ya era profesional.

El piloto de 17 años, que en el paddock es conocido por el apelativo “The Jett”, consiguió su primera victoria importante en la última prueba del campeonato americano Lucas Oil AMA Pro Motocross , poco después de haberse convertido en un atleta Red Bull.

El lema de Jett es: “Haz que el trabajo duro sea divertido”.

Jett Lawrence es parte de la familia Red Bull © Garth Milan

Para celebrar un año muy positivo, durante la pretemporada se enfrentó a un nuevo reto, un proyecto llamado “On Rails” . La gesta consistía en rodar por una pista de supercross que había sido estrechada al máximo, tanto que en algunas zonas no era más grande que el ancho del manillar de la moto.

Bajo estas líneas puedes ver el vídeo, titulado “On Rails”, del piloto de Honda volando por el circuito. Jett Lawrence nos habla sobre el proyecto, cómo ha vivido el año de su confirmación y lo que supone para él formar parte de la familia Red Bull.

Háblanos del Proyecto “On Rails”. ¿Cómo lo comparas con lo que es la competición con otros pilotos en la pista?

Jett Lawrence : “Fue un poco estresante porque es completamente diferente a las pistas en las que compito. Corro en pistas de 18 pies (5,4 metros) de ancho y la mayoría de los obstáculos tienen tres pies (1 metro) de ancho. Es curioso porque cuando estaban marcando la pista pensé: ‘Bueno, tampoco es tan difícil’. Pero cuando estaba todo marcado vi que el circuito era muy estrecho. Ha sido una experiencia diferente, tanto desde el punto de vista mental como de pilotaje”.

¿Qué has aprendido sobre la precisión de pilotaje? Te he oído decir que no quieres ganar llevándote por delante a otros pilotos…

“Hacer un adelantamiento limpio en supercross es muy difícil. Cualquiera puede ir por el interior y empujar al rival fuera de la pista. Para superar a alguien de manera correcta tienes que estar en el lugar apropiado con la línea exacta. De lo contrario puedes perder la oportunidad en solo milisegundos. Para adelantar debes ponerte en el lugar ideal, en el momento correcto, y hacerlo de forma resolutiva, porque de lo contrario te pueden devolver el ataque”.

Jett Lawrence en Moto Sandbox, Groveland, Florida, EEUU © Garth Milan

Hablemos de tus principios. Has recorrido un largo camino que te ha llevado de Australia a Europa y luego a Estados Unidos. ¿Fue duro dejar Australia?

“Fue un poco difícil porque tenía 12 o 13 años, era un niño y tuve que dejar atrás a mis amigos. No me quedó otra que aprender a vivir sin mis amigos. Planeábamos todo para, cada dos años, regresar y poder ver a mis amigos. Sin duda, fue duro. Yo era muy joven, estaba viviendo en Europa y allí no hablan inglés. Me costó pero estoy contento por haber vivido esa experiencia”.

¿Te sientes más en casa en EEUU?

“¡Sí! América es mucho más parecido a mi país porque en Australia hay muchas cosas que vienen de Estados Unidos. En Europa es diferente, Holanda estaba a solo 40 minutos de donde vivíamos en Bélgica, pero allí en cada lugar se vivía de una manera, además hacía mucho frío. Pero aprendías la rutina y luego ya no era difícil”.

¿Qué puedes decir del sacrificio que hicieron tus padres para darte esta oportunidad?

“Mi madre y mi padre han hecho un gran sacrificio, además Tate, mi hermano mediano, tiene autismo y le encantaba Australia. Necesita ir a una escuela especial y estaba muy contento en Australia. Así que fue muy duro cambiar. Tuvieron que superar muchas cosas para llegar hasta aquí”.

Jett Lawrence vuela sobre la luna en Florida © Garth Milan

¿Qué diferencia había de competir en Australia a hacerlo en Europa y ahora en EEUU?

“En Australia no había mucho nivel, no había muchos amateurs pero cuando llegué a Europa todo era más serio. La carreras eran más largas y la gente más rápida. Las carreras se suceden a lo largo de dos días, la calificación es el sábado y la carrera el domingo. Mientras que en América todo se hace en un día, en Europa era un poco más relajado. Aquí tienes Practice 1, Practice 2, Race 1, Race 2 y se acabó. En América las carreras son más cortas, es un sprint. Hay muchos chavales que pueden ir realmente deprisa durante tres vueltas. El supercross es un deporte muy técnico. Hay que mantener la concentración al 100 por ciento durante todo el tiempo. Lo cierto es que en cada país se corre de una manera”.

¿Cómo ha sido la transición de amateur a profesional? Has logrado finalizar cuarto en tu primera temporada en motocross. ¿Has sufrido mucho con la presión?

“2020 fue muy bien pese a que no pude acabar dos carreras, de lo contrario habría terminado el campeonato en tercer lugar, pero no está mal porque es mi primer año. Eso era lo que estábamos buscando, la constancia. Para un piloto de mi edad supone mucha presión, tanto desde el punto de vista físico como mental. Pero he estado trabajando toda mi vida para esto. Creo que el segundo año tendrá que se más fácil”.

La pista en algunas zonas solo tenía 1 metro de ancho © Garth Milan

Ganaste la carrera final de la temporada, pese a que era solo tu novena participación. ¿Cómo afectó eso a tu confianza?

“Fue algo fantástico. He estado trabajando muy duro y conseguir esa clase de resultados en mi temporada de rookie es increíble. El camino hasta llegar aquí ha sido largo porque me lesioné (rotura de clavícula) al comienzo del año en una carrera de supercross en Anaheim. Ha estado bien probar el sabor de la victoria después de pasar por algunos momentos complicados”.

¿Cómo es tu rutina diaria?

“Ya no voy a la escuela. En Australia, cuando has cumplido los 15 o 16 años, si tienes un trabajo por el que te pagan ya no estás obligado a ir a la escuela. Lo único que tenía que hacer es mostrarles mi contrato. Soy un atleta profesional. Por suerte, ya no tengo que hacer deberes, ya tengo bastante con mi trabajo de piloto. Además, no sé si sería capaz de hacer los deberes (se ríe). Por lo general estoy en la pista de 9 a 12, luego paro para comer, y después hago trabajo de recuperación durante una hora y media. A veces voy al gimnasio por la noche para fortalecer los músculos”.

En tu pilotaje hablas mucho sobre precisión. ¿Qué importancia tiene el equilibrio en tu preparación?

“En una moto el equilibrio es clave, es el 50 por ciento de todo. Hay otros pequeños aspectos pero si no tienes el equilibrio controlado al 100 por ciento, las cosas pueden acabar mal. Si pierdes el equilibrio en el aire puedes aterrizar mal y lesionarte. El equilibrio es fundamental en nuestro deporte”.

¿Tienes un entrenador personal?

“Entreno con Johnny O’Mara, que fue en 1984 campeón de supercross. Ha entrenado a Ricky Carmichael, James Stewart y Ryan Dungey. Así que pienso que estoy con el mejor. Tengo que entrenar, entrenar y entrenar para se mejor y más rápido”.

¿Qué te pasa por la cabeza cuando la gente dice: “¿Será Jett Lawrence el próximo Ricky Carmichael?”. ¿Qué te parece que te comparen con él?

“Cuando oigo cosas así pienso: ‘¡Dios mío!’. Es una locura que se me compare con el mejor de todos los tiempos. Yo todavía no he conseguido nada. Solo he ganado una carrera como profesional. Ricky es un tío increíble. Cuando estoy en Florida voy de vez en cuando a su granja”.

¿Qué planes tienes para 2021?

“Hacer todos los adelantamientos que pueda con la 250, luego lo mismo con la 450. Además de ganar todo el dinero posible”.

¿Cuál es tu definición de éxito?

“Si gano todos los campeonatos (se ríe) desde ahora hasta que me retire. Esa sería una carrera deportiva exitosa”.

¿Qué supondría tener éxito en 2021?