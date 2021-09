Jochen Rindt, el hombre que transmitió el virus de la F1 a Helmut Marko

Vencedor de las 24 Horas de Le Mans en 1965 y de la Fórmula 2, donde su conducción agresiva y su ardor sorprendieron a todos los favoritos, Jochen Rindt no tuvo el mismo éxito en la categoría reina. Esto se debió a que los monoplazas Cooper no eran muy competitivos. Luego fue reclutado por Lotus, una de las grandes escuderías de finales de los años sesenta, para sustituir a Jim Clark. Para el austriaco era una oportunidad de conducir los famosos monoplazas de Colin Chapman, que tenían fama de ser revolucionarios, muy rápidos pero también poco fiables en la pista. “Le dije que tenía muchas posibilidades de ganar el campeonato con Lotus, pero que Colin se tomaba las cosas un poco a la ligera. Era más probable que se hiciera daño en ese coche que en el Brabham", dijo Bernie Ecclestone, su agente en aquel momento. Pero Jochen Rindt quería ganar el campeonato.

Vencedor de las 24 Horas de Le Mans en 1965 y de la Fórmula 2, donde su conducción agresiva y su ardor sorprendieron a todos los favoritos, Jochen Rindt no tuvo el mismo éxito en la categoría reina. Esto se debió a que los monoplazas Cooper no eran muy competitivos. Luego fue reclutado por Lotus, una de las grandes escuderías de finales de los años sesenta, para sustituir a Jim Clark. Para el austriaco era una oportunidad de conducir los famosos monoplazas de Colin Chapman, que tenían fama de ser revolucionarios, muy rápidos pero también poco fiables en la pista. “Le dije que tenía muchas posibilidades de ganar el campeonato con Lotus, pero que Colin se tomaba las cosas un poco a la ligera. Era más probable que se hiciera daño en ese coche que en el Brabham", dijo Bernie Ecclestone, su agente en aquel momento. Pero Jochen Rindt quería ganar el campeonato.

Vencedor de las 24 Horas de Le Mans en 1965 y de la Fórmula 2, donde su conducción agresiva y su ardor sorprendieron a todos los favoritos, Jochen Rindt no tuvo el mismo éxito en la categoría reina. Esto se debió a que los monoplazas Cooper no eran muy competitivos. Luego fue reclutado por Lotus, una de las grandes escuderías de finales de los años sesenta, para sustituir a Jim Clark. Para el austriaco era una oportunidad de conducir los famosos monoplazas de Colin Chapman, que tenían fama de ser revolucionarios, muy rápidos pero también poco fiables en la pista. “Le dije que tenía muchas posibilidades de ganar el campeonato con Lotus, pero que Colin se tomaba las cosas un poco a la ligera. Era más probable que se hiciera daño en ese coche que en el Brabham", dijo Bernie Ecclestone, su agente en aquel momento. Pero Jochen Rindt quería ganar el campeonato.

"Quiero parar antes de que me pase a mí", dijo a los periodistas. Jochen Rindt perdió la vida en la Parabólica de Monza después de que su Lotus chocara contra el guardarraíl y rebotara varias veces. "Los médicos dijeron que había sufrido una fractura de tráquea, un aplastamiento en el pecho y una fractura en la pierna izquierda", informó el New York Times ese día. Fue declarado campeón del mundo a título póstumo tras la victoria de Emerson Fittipaldi en el Gran Premio de Estados Unidos.

"Quiero parar antes de que me pase a mí", dijo a los periodistas. Jochen Rindt perdió la vida en la Parabólica de Monza después de que su Lotus chocara contra el guardarraíl y rebotara varias veces. "Los médicos dijeron que había sufrido una fractura de tráquea, un aplastamiento en el pecho y una fractura en la pierna izquierda", informó el New York Times ese día. Fue declarado campeón del mundo a título póstumo tras la victoria de Emerson Fittipaldi en el Gran Premio de Estados Unidos.

"Quiero parar antes de que me pase a mí", dijo a los periodistas. Jochen Rindt perdió la vida en la Parabólica de Monza después de que su Lotus chocara contra el guardarraíl y rebotara varias veces. "Los médicos dijeron que había sufrido una fractura de tráquea, un aplastamiento en el pecho y una fractura en la pierna izquierda", informó el New York Times ese día. Fue declarado campeón del mundo a título póstumo tras la victoria de Emerson Fittipaldi en el Gran Premio de Estados Unidos.

Helmut Marko recuerda bien aquel fatídico día. “Estaba en casa de un amigo en Graz. En aquella época, las carreras no se retransmitían por televisión y me enteré por la radio. Aquella noche acabamos completamente borrachos. Fue una experiencia muy dolorosa”, confesó en el reportaje