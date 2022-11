Johan Kristoffersson se corona Campeón del Mundo de Rallycross 2022

Round 8/9 – Spain Well-known for hosting Formula One and MotoGP™, …

Fue un fin de semana estelar en Barcelona que también vio a la mejor piloto de motos del mundo, Laia Sanz, unirse al ex piloto de F1 Nick Heidfeld y a la estrella de MotoGP Carlos Checa, que corrió en la carrera de apoyo Euro RX2 en España.

al lado y luego el compañero de equipo de Kristoffersson, OC Veiby, Niclas Grönholm y Klara Anderson. El pentacampeón del mundo hizo la salida perfecta y defendió la primera posición sin problemas. Veiby y Grönholm tomaron la Joker Lap en los primera compases de la prueba, pero nada ha podido desbancar a Kristoffersson, que no ha cometido ningún error y se ha alejado a toda velocidad hacia la victoria.

"Ha sido un gran esfuerzo de equipo. El equipo ha tenido un coche en el podio en todas las carreras de este año", dijo Kristoffersson en la meta. "El coche ha volado hoy y he disfrutado dando cinco buenas vueltas. Conseguir un quinto título mundial es increíble, pero me va a llevar algún tiempo asimilarlo”.

