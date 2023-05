Johann Zarco recuerda la Red Bull Rookies Cup de 2007

Hace 16 años, un Johann Zarco de 17 años tomó parte en la primera edición de la Red Bull Rookies Cup, una incubadora de talentos del motociclismo que obliga a los participantes a pilotar las mismas máquinas de 125cc en vísperas de las carreras de MotoGP con el fin de iniciarse en este deporte y, si tienen éxito, labrarse un futuro prometedor.

Este fue el caso de Z, ganador de la competición con 4 victorias en 8 carreras. Desde entonces, el de Cannois ha ganado dos títulos mundiales en Moto2 y corre en MotoGP desde 2017 (16 podios). Johann rebobina para nosotros la temporada 2007 y nos descubre como ha influido la Red Bull Rookies Cup en su carrera deportiva.

Johann en acción en el GP de España de 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

01 Estrellas en mis ojos

"Esta competición sigue siendo un muy buen recuerdo. No vengo de una familia de aficionados a las motos y para mí fue una oportunidad única de descubrir los Grandes Premios. Venía de las minimotos, pero ya entrenaba con motos más grandes y eso me permitió clasificarme para esta Red Bull Rookies Cup. Tenía estrellas en los ojos. Algunos jóvenes ya estaban acostumbrados a todo ese brillo, pero yo, con 17 años, no lo estaba en absoluto”.

02 Una oportunidad única

"Ya había copas de marca, pero ésta era la única que nos daba la oportunidad de pilotar bonitas motos de carreras sin pagar y de correr el mismo fin de semana que el Gran Premio. Esto nos permitía a los chavales ver a los mejores pilotos, compararnos con ellos y mostrarnos”.

El francés se proclamó campeón en la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2007 © KTM Images

03 Buenas lecciones

"El primer consejo que me dieron entonces fue que metiera los codos en las rectas para ser más aerodinámico. Hoy en día, aunque sea un poco menos relevante en las categorías superiores con motos más potentes, es algo que hago de forma natural. Por lo demás, recuerdo mis estrategias de carrera de entonces... ¡y sé que hoy no podría aplicarlas de la misma manera! La idea era ‘salgo delante, y si me escapo, mejor’. Si no es así, veo cómo están los demás, conservo mis fuerzas y doy el máximo para el final. Lo ideal sería hacer lo mismo en MotoGP, pero hay mucho menos margen”.

“Además, las máquinas no son las mismas. Cuando pasé a 125cc (la actual Moto3), ya hubo un buen paso y fue increíble. Luego llegué a Moto2 y pensé que no había nada mejor... hasta que llegué a MotoGP. Ahora es una locura...".

04 Victoria sin demora

"Conseguí rendir bien enseguida a pesar de ser mi primer año. Ya era dos o tres años mayor que mis rivales, y a esa edad eso influye, pero también estaba bien entrenado. Apliqué metódicamente lo que me aconsejaron. Mugello, Brno, Valencia, Estoril... Recuerdo cada victoria. La primera, estaba demasiado contento... ¡y ahí fue donde di mi primer salto mortal! No era fácil ganar, había que comprometerse. Pero en aquella época, cuando lo hacía, era para ganar. Más tarde, en las categorías superiores, descubres que también puedes comprometerte y acabar décimo, porque el nivel aumenta”.

“Hoy en día, los pilotos de la Red Bull Rookies Cup hacen dos carreras en el fin de semana. Para nosotros, era una carrera a una sola vuelta cada vez. Así que tuvimos que prepararnos bien de antemano”.

Johann Zarco en 2023 © Fa.Ro.

05 Un cuerpo sano

"Físicamente estaba preparado. Estaba incluso un poco más preparado de lo que necesitaba, y quizás por eso tenía algo de margen. En 125 casi sería posible hacerlo todo con talento, pero yo ya me entrenaba bien. Mi tío, que era entrenador de gimnasia, me acompañaba y me preparaba pequeños programas”.

06 Hacia el máximo nivel

"El hecho de competir en igualdad de condiciones con las mismas motos en la Rookies Cup es muy bueno para destacar como piloto. Pero si hiciéramos lo mismo en MotoGP, ya no sería realmente un deporte de motor. La parte del desarrollo, el trabajo en las motos y las luchas entre marcas e ingenieros, cuando te interesa, es fascinante. Después, sigue siendo un deporte, porque si no estás preparado como atleta, no conduces esas motos a ninguna parte. Tienes que diferenciar bien las cosas”.

“Los que vienen de los deportes de equipo, como mi padre, al que le encanta el rugby, piensan que todos debemos estar en el mismo barco y que debe ganar el mejor. Y es cierto que para eso, una copa como la Red Bull Rookies Cup está muy bien. Pero al más alto nivel, el individuo ya no marca la diferencia. Hay que saber rodearse de gente, saber gestionar equipos... ¡eso te aporta muchas cosas, incluso más allá del deporte!”

Johann Zarco fue el primer ganador de la Rookies © Red Bull Rookies Cup

07 Zarco ayer vs Johann hoy

"Ya tengo 11 kg más y pelo blanco en las sienes (risas). Por lo demás, claro que tengo más experiencia, conozco mejor las lenguas extranjeras y estoy orgulloso de haber hecho un buen trabajo escribiendo grandes líneas en el motociclismo francés. Pero no soy radicalmente diferente del joven piloto de entonces. Sigo teniendo mucha energía y pongo mucho entusiasmo en todo lo que hago. Es una verdadera línea de conducta”.

08 Este es el corte que hay que hacer

"No necesito aconsejar a los jóvenes pilotos que prueben la Red Bull Rookies Cup. Hoy en día, todos quieren pasar por esta copa. Además, las selecciones son cada vez más difíciles. De hecho, los pilotos suelen contar ya con grandes presupuestos para entrenar y correr en otros campeonatos, por lo que esto eleva el nivel. Afortunadamente, el hecho de que la Rookies Cup no cueste nada les permite invertir en formación”.

“Es un formato muy efectivo. Unos diez pilotos de la Red Bull Rookies Cup ya han entrado en MotoGP. Y aún más en los otros campeonatos. Esta es la copa que hay que hacer. De hecho, todavía la estoy siguiendo”.