Jonne Koski habla de entrenamiento, longevidad y compaginar la paternidad

Ahora mismo me estoy preparando para la final World Fitness Project, que es mi gran competición de la temporada. Este año he competido más que nunca y noto que el cuerpo lo ha acusado; no he rendido tan bien como esperaba. Por eso estoy volcado en llegar en la mejor forma posible a diciembre.

Por la mañana me levanto y hago mi primera sesión del día, que suele durar entre dos y tres horas. Luego vuelvo a casa y me centro en recuperarme bien. Además, mi mujer y yo tuvimos a nuestro primer hijo hace tres meses, así que también quiero pasar todo el tiempo que pueda con él y estar presente en su día a día. Eso me obliga a ser más disciplinado y organizado, algo que también me ha venido bien.