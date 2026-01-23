Jonne Koski habla de entrenamiento, longevidad y compaginar la paternidad
¿Cómo es la comunidad de fitness en tu país y cómo te ha influido como atleta?
En Finlandia habrá unos cien gimnasios, que no está nada mal para un país de solo 5,5 millones de habitantes. La comunidad siempre me ha apoyado muchísimo desde el inicio. Me ha sido de gran ayuda y he recibido mucho apoyo tanto de entrenadores como de atletas finlandeses. Espero también poder inspirar a las nuevas generaciones dentro de la comunidad del fitness.
¿Hay alguien en particular que te haya marcado más que nadie?
Mi mayor influencia fue Mitko: Mikko Salo. Ganó los CrossFit Games en 2009 y es de mi misma ciudad, Pori. Cuando empecé, me acogió bajo su tutela y fue un auténtico mentor. Ahora me inspiran sobre todo los atletas con los que entreno, mis compañeros de equipo y también deportistas de otras disciplinas.
¿Podrías contarnos cómo es un día tuyo ahora mismo, desde el entrenamiento hasta la recuperación?
Ahora mismo me estoy preparando para la final World Fitness Project, que es mi gran competición de la temporada. Este año he competido más que nunca y noto que el cuerpo lo ha acusado; no he rendido tan bien como esperaba. Por eso estoy volcado en llegar en la mejor forma posible a diciembre.
Por la mañana me levanto y hago mi primera sesión del día, que suele durar entre dos y tres horas. Luego vuelvo a casa y me centro en recuperarme bien. Además, mi mujer y yo tuvimos a nuestro primer hijo hace tres meses, así que también quiero pasar todo el tiempo que pueda con él y estar presente en su día a día. Eso me obliga a ser más disciplinado y organizado, algo que también me ha venido bien.
Sabemos que tus amigos harán una watch party para la final del WFP. ¿Qué te gustaría que vieran?
Mi familia, mi mujer y mi hijo estarán allí en persona. Mi hijo aún no entenderá lo que ocurre, claro, pero aun así quiero dar el mejor espectáculo posible. No ha sido un año fácil para mí. Intentaré disfrutarlo, hacerlo lo mejor que pueda y sacar todo mi potencial. Y, por supuesto, espero quedar lo más arriba posible, porque así también se disfruta más la competición. Que estén ahí apoyándome significa muchísimo, da igual si es en directo o en persona.
¿Te genera más presión saber que tus seres queridos te están viendo o te motiva?
Nunca he sentido una presión excesiva por parte de los demás. Tengo metas muy grandes y quiero exigirme al máximo; creo que esa motivación viene sobre todo de dentro. Claro que, cuando compites mal, a veces te vienen pensamientos negativos o sientes que has decepcionado a la gente. Pero, en realidad, soy yo mismo quien más se decepciona. Con mi rendimiento me gustaría inspirar a otros: que se reten, se pongan a prueba y mejoren. Así que, en cierto modo, sí noto algo de presión, pero casi siempre de forma positiva. Me encanta tener a mis amigos animándome o recibiendo sus mensajes.
Mirando atrás en tu carrera, ¿de qué logro deportivo estás más orgulloso y por qué?
El año pasado me clasifiqué por décima vez para los CrossFit Games. Creo que eso refleja mi longevidad y todo el trabajo duro —y sobre todo el trabajo inteligente— que he hecho a lo largo de mi carrera.
Es difícil elegir solo un logro. He terminado varias veces entre los diez primeros en los Games, pero mis objetivos son un poco más ambiciosos: quiero subirme al podio. Así que ese gran logro aún está por llegar. También he demostrado que sé volver incluso tras lesiones serias: me han operado varias veces y he superado obstáculos importantes.
Más allá de la final WFP, ¿qué objetivos o ambiciones tienes, tanto en el deporte como en la vida?
En la final WFP mi objetivo es estar lo más en forma posible. Siento que este año no he estado a mi nivel ni he mostrado de lo que soy capaz. Sé que necesito quedar arriba —al menos entre los diez primeros— para conseguir la tarjeta profesional de máster. Ese es mi segundo objetivo. Y cuando estoy en mi mejor forma creo que puedo pelear por el top 5 o incluso por el podio.
Más allá de WFP, la próxima temporada está todavía un poco en el aire para mí.
Fuera del deporte, mi objetivo es ser un buen padre y pasar tiempo con mi familia. También trabajar duro para alcanzar mis metas, inspirar a otras personas y disfrutar del camino. Creo que aún me quedan muchos buenos años.
¿Qué papel tiene el running en tu entrenamiento y qué beneficios aporta a tu rendimiento?
El running ha sido un quebradero de cabeza para mí en los últimos dos años. He tenido problemas en el tobillo que han frenado mi entrenamiento. Pero en los últimos seis meses hemos dado con la forma ideal de entrenar y conseguir el volumen suficiente para poder alcanzar a los mejores. Antes era un runner bastante sólido dentro del circuito, pero estos últimos años había perdido terreno. Ahora estoy recuperando sensaciones y disfruto mucho corriendo. Es una de las mejores maneras de mejorar tu condición física. Corro cuatro veces por semana, y seguramente debería correr más. Es una de las cosas más difíciles de compaginar con nuestro deporte, pero siempre estoy buscando maneras de mejorar, también en eso.
¿Tienes algún tipo de sesión o ejercicio favorito al que siempre le tengas ganas?
Mis sesiones favoritas son las más clásicas de CrossFit y seguramente donde más destaco es en los ejercicios con peso corporal y la gimnasia. Siempre es divertido entrenar lo que se te da bien. Disfruto mucho de eso, pero también me resulta más gratificante cuando mejoro en cosas que me cuestan. Nunca he sido el atleta más fuerte, así que progresar en esas áreas me recompensa muchísimo. Por eso también disfruto de las sesiones de halterofilia.
¿Qué podría sorprender a la gente sobre tu entrenamiento o estilo de vida?
No sé si queda mucho que sorprender porque comparto gran parte de mis entrenamientos. No soy precisamente el más puntual ni el más organizado. A veces mis sesiones se alargan tres o cuatro horas simplemente por falta de disciplina. Quizá también porque soy demasiado analítico o quiero que cada parte salga perfecta —y caliento demasiado tiempo—. Dedico bastante tiempo al entrenamiento. Y en cuanto a mi estilo de vida, me encanta cocinar. No puedo comer lo mismo más de dos días seguidos. Muchos atletas de fitness siguen la misma rutina y preparan todas sus comidas para la semana; yo, personalmente, soy incapaz.
