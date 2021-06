Ya sea en los bosques de Rumanía, las playas de la Riviera Turca y las laderas de una mina de hierro en Austria, Jonny Walker ha demostrado ser uno de los mejores pilotos de enduro de la última década.

En 2018 lideraba el Mundial con 185 puntos de ventaja y si no hubiese tenido una dura caída a 113 km/h durante el Red Bull 111 Megawatt, a consecuencia de la cual acabó con varios huesos rotos, habría muy logrado el título.

Confío en que mi nuevo entrenador me va a convertir en un animal. Jonny Walker

Jonny Walker durante un entrenamiento en Girona © Sebas Romero / Red Bull Content Pool Jonny entrena casi cada día © Sebas Romero / Red Bull Content Pool

Estoy viviendo en Andorra. Todo está a una hora de distancia y hay sitios increíbles donde montar en moto. Entreno casi cada día, suelo descansar un día a la semana, dependiendo de lo duro que haya sido el entrenamiento. Voy en moto al menos cuatro días y en los otros hago bici o running, además de trabajar en el gimnasio. Es un no parar.

Ahora tu entrenador es el ex ciclista profesional Ian Field, ¿qué tipo de trabajo haces?

Lo estoy disfrutando porque es diferente. Hago mucho entrenamiento de larga distancia. Estoy haciendo cosas similares a cuando él era ciclista de carretera. Por ejemplo, una salida en bici de cuatro horas con cuatro ascensos para ejercitar el corazón. Confío en que me esté convirtiendo en un animal.

Entrenas mucho con la bici, ¿verdad?

Jonny Walker es ahora el piloto número 1 de Beta © Sebas Romero/Red Bull Content Pool

Sí, hago mucha bici. También hago mucho running. Así, incluso cuando estoy compitiendo, puedo seguir entrenando. Siempre llevo en mi equipaje las zapatillas pero Field quiere que corra demasiado, lo que es duro para las articulaciones.

¿Qué entrenamiento haces sobre la moto?

Jonny Walker en el Red Bull Romaniacs © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Nunca entrenaba más de dos horas con la moto pero ahora he cambiado eso. Hago cuatro horas de moto con cuatro tandas de 30 minutos en las que voy a tope, a ritmo de carrera. Una vez a la semana nos dedicamos a la técnica, rodando en circuito.

¿Entrenar la técnica da sus frutos en las carreras?

Sin duda. El nivel es altísimo por lo que tienes que ser bueno en todo, lo que es cuestión de técnica. Siempre he rodado sobre rocas porque no es una cosa que se me dé muy bien. No es fácil encontrar rocas como las del Erzberg Rodeo (una carrera que ha ganado tres veces)… Es importante dedicar mucho tiempo a rodar sobre el terreno que no te gusta.

Me estoy dando baños de hielo como forma de recuperación. Lo que es importante cuando has tenido muchas lesiones, como es mi caso. Jonny Walker

¿Haces ejercicios para entrenar los tiempos de reacción?

Hago juego malabares y ejercicios con pelotas. Si hago un minuto de flexiones, durante los 30 segundos de descanso entre cada serie aprovecho para realizar un ejercicio cognitivo, como lanzar una pelota contra la pared y atraparla. También hago equilibrio sobre una pelota mientras practico juegos malabares… Es algo que me gusta.

¿Qué ejercicio es bueno para el enduro?

Jonny Walker celebra la victoria en el Red Bull 111 Megawatt 2016 © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

Cuando montas en moto es como si estuvieses tirando de una cuerda, por lo que recomiendo ejercicios para trabajar la espalda. La máquina de remo ayuda, ya que utilizas las piernas, brazos y espalda. Es el ejercicio más completo para la moto.

¿Fue difícil recuperarte después de la caída de 2018?

Sí, porque quería correr antes de poder caminar. Me acuerdo de estar en el gimnasio intentando hacer pesas. Me di cuenta de que lo mejor era no hacer nada. Me había roto la muñeca por lo que cada mañana hacía tres horas de ejercicios para fortalecerla. Fue una pesadilla. Antes de cada sesión de rehabilitación me daban ganas de llorar pero, de repente, sentí cómo mejoraba la muñeca.

¿Tienes todavía secuelas de la caída?

Walker protege la muñeca con una cinta © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

La verdad es que, de vez en cuando, sigo teniendo alguna molestia en la muñeca o el codo, por eso hago 5 o 6 horas de estiramientos a la semana.

¿Qué ejercicios haces de recuperación?

Jonny usa mucho la máquina de remo © Jean-Christophe Dupasquier/Red Bull Content Pool

Me doy baños con hielo, porque ayudan a recuperarte, sobre todo cuando has tenido muchas lesiones. No son muy agradables pero son 100 por ciento beneficiosos.

¿Cómo te motivas para entrenar?

Si no entreno me aburro. Sobre todo este año (tras muchas temporadas con KTM Red Bull, ahora ha creado su propio equipo con la ayuda de Beta Racing) en el que me lo he montado por mi cuenta. Tengo apoyo de fábrica y una moto nueva. Quiero demostrar que puedo ganar carreras y ser el mejor piloto con esa moto.

¿Te fijas en lo que hacen los otros pilotos durante la pretemporada?

Me fijo para ver qué es lo que hacen mejor que yo. Controlo a todo el mundo porque no me quiero que me superen.

A lo mejor los rivales también se están fijando en ti y en la próxima carrera van a aparecer con equipamiento de ciclismo.

¡No lo creo!