Jordan Díaz nos enseña a volar sin alas

. Tengo una personalidad que hace que me sienta bien conmigo mismo e incluso los que me conocen dicen que es una de mis grandes fortalezas. Pero tengo que reconocer que estar nueve meses fuera de las pistas es muy duro incluso para mí”.

aunque mi forma de ser sea desenfadada y burlona, cuando me pongo las zapatillas no me ando con tonterías

Además, destaca que hay que ser muy fuerte mentalmente para llegar a competir con la élite. “¡Es una locura! Es un deporte que te exige el máximo y, aunque mi forma de ser sea desenfadada y burlona, cuando me pongo las zapatillas no me ando con tonterías . Bajo la cabeza y visualizo todos los movimientos antes de saltar en el foso”.

. Además, pensar en ellos me da fuerzas para dar el máximo en cualquier competición. Me animaron y apoyaron para que me quedase en España para que tuviera un futuro prometedor”.

También subraya que hay que saber rodearse de gente que te empuje hacia delante, pese a que, en su caso, esté a miles de kilómetros de distancia. “ Mi familia es muy, muy importante para mí. Aunque están en Cuba, siempre necesito su bendición . Además, pensar en ellos me da fuerzas para dar el máximo en cualquier competición. Me animaron y apoyaron para que me quedase en España para que tuviera un futuro prometedor”.

. Cada vez que alguien tiene una competición intentamos estar con él físicamente mientras compite. También me apoyo mucho en mi entrenador. Es uno de los más grandes del deporte y sabe dar consejos. Siempre me dice que esté tranquilo, que me tome las cosas con calma y que a lo largo de mi carrera tendré muchas oportunidades.”

Sin embargo, Jordan también pone énfasis en sus compañeros de equipo. Asegura que son una piña. “ Mis compañeros lo son todo aquí, en España. Siempre estamos juntos, hacemos muchos planes y nos contamos las penas . Cada vez que alguien tiene una competición intentamos estar con él físicamente mientras compite. También me apoyo mucho en mi entrenador. Es uno de los más grandes del deporte y sabe dar consejos. Siempre me dice que esté tranquilo, que me tome las cosas con calma y que a lo largo de mi carrera tendré muchas oportunidades.”

Lo más sorprendente es que su pasión por este deporte llegó de casualidad. Sus amigos se apuntaron a unas pruebas de atletismo y él no quiso ser menos. “Poco a poco, con el paso del tiempo, se fueron cansando y yo también estuve a punto de tirar la toalla por no quedarme solo.

Lo más sorprendente es que su pasión por este deporte llegó de casualidad. Sus amigos se apuntaron a unas pruebas de atletismo y él no quiso ser menos. “Poco a poco, con el paso del tiempo, se fueron cansando y yo también estuve a punto de tirar la toalla por no quedarme solo. Pero mi madre vio mi potencial y me animó a seguir . A partir de ese momento, sin la influencia de mis amigos, me tomé el atletismo más en serio y empecé a lograr buenos resultados ”.

No negaré que me gustaría saltar más de 18 metros porque eso solo lo han hecho un puñado de atletas en toda la historia.

