Tras la cámara: Jordi Koalitic

Hemos hablado con él para conocerle un poco más. Ahora sabemos, por ejemplo, que su plato favorito son los espaguetis a la carbonara; que si tuviera que recomendar una serie sería Peaky Blinders ; si le preguntas por un libro te diría que La psicología del color ; y musicalmente se decantaría por Sultans of swing , de Dire Straits. Pero también sabemos mucho más sobre cómo empezó con la foto y de su relación con el skate y el BMX (y los patines) . No te pierdas la entrevista.

Hemos hablado con él para conocerle un poco más. Ahora sabemos, por ejemplo, que su plato favorito son los espaguetis a la carbonara; que si tuviera que recomendar una serie sería Peaky Blinders ; si le preguntas por un libro te diría que La psicología del color ; y musicalmente se decantaría por Sultans of swing , de Dire Straits. Pero también sabemos mucho más sobre cómo empezó con la foto y de su relación con el skate y el BMX (y los patines) . No te pierdas la entrevista.

Empecé de muy pequeño haciendo extraescolares de fotografía, aunque no me terminó de enganchar lo suficiente así que lo dejé.

Empecé de muy pequeño haciendo extraescolares de fotografía, aunque no me terminó de enganchar lo suficiente así que lo dejé.

Empecé de muy pequeño haciendo extraescolares de fotografía, aunque no me terminó de enganchar lo suficiente así que lo dejé.