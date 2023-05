Jordi Vilalta, un español en Red Bull X-Alps

Desde pequeño siempre he practicado montaña y la verdad que la idea de poder volar por esos sitios me fascinaba. Al final el alpinismo me llevó al parapente, tendría unos 24 años cuando empecé a volar, allá por 2009. Recuerdo que en ese año Chrigel Maurer ganó su primer Red Bull X – Alps. Para mí ha sido una disciplina que me ha atrapado hasta el final de mis sentidos y poder ser contemporáneo del mejor atleta de la historia de este deporte, me ha convertido en un admirador incondicional, es como si te gustase el baloncesto en la época de Michael Jordan.