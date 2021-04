en 2012 pero por desgracia su primer año en la copa de promoción, que es una de las mejores puertas de entrada al Mundial, no fue muy afortunado porque el joven de San Sebastián de los Reyes estuvo mermado por las lesiones que no le permitieron demostrar su valía. No se desanimó y en 2013 volvió a la carga y quedó segundo absoluto detrás de

A pesar de que la moto india no era muy competitiva y de que 'Martinator' no tenía experiencia en la categoría, fue capaz de alcanzar un fantástico séptimo puesto en el circuito de MotorLand Aragón, una de sus pistas talismanes. En el año de su debut en Moto3 terminó en la posición decimoséptima absoluta. Jorge también disputó la temporada 2016 con el equipo del campeón valenciano Jorge Martínez Aspar.

En 2015, con 16 años, debutó en el Mundial de Moto3 pilotando una Mahindra en el equipo de Jorge Martínez Aspar . A pesar de que la moto india no era muy competitiva y de que 'Martinator' no tenía experiencia en la categoría, fue capaz de alcanzar un fantástico séptimo puesto en el circuito de MotorLand Aragón, una de sus pistas talismanes. En el año de su debut en Moto3 terminó en la posición decimoséptima absoluta. Jorge también disputó la temporada 2016 con el equipo del campeón valenciano Jorge Martínez Aspar.

A lo largo de la temporada consiguió 260 puntos, 7 victorias, 2 segundos puestos, 1 tercero, 3 vueltas rápidas, 11 pole positions y lideró el Mundial durante 107 vueltas. A pesar de volverse a lesionar a mitad de año (no pudo participar en el Gran Premio de la República Checa), el joven de San Sebastián de los Reyes no se conformó con convertirse en campeón del mundo sino que batió su propio récord de pole positions, al lograr 11 en 2018.

Jorge Martín continuó defiendo los colores de la escuadra de Fausto Gresini y se coronó en la temporada de 2018 como campeón del mundo de Moto3, superando al italiano Fabio Di Gianntonio por una diferencia de 42 puntos (casi dos carreras). A lo largo de la temporada consiguió 260 puntos, 7 victorias, 2 segundos puestos, 1 tercero, 3 vueltas rápidas, 11 pole positions y lideró el Mundial durante 107 vueltas. A pesar de volverse a lesionar a mitad de año (no pudo participar en el Gran Premio de la República Checa), el joven de San Sebastián de los Reyes no se conformó con convertirse en campeón del mundo sino que batió su propio récord de pole positions, al lograr 11 en 2018.

Al año siguiente pasó a la complicada categoría de Moto2 encuadrado en el equipo Red Bull KTM Ajo. La KTM RC12 era una moto que no tenía nada que ver con la Honda con la que se había proclamado campeón del mundo en 2018.

Al año siguiente pasó a la complicada categoría de Moto2 encuadrado en el equipo Red Bull KTM Ajo. La KTM RC12 era una moto que no tenía nada que ver con la Honda con la que se había proclamado campeón del mundo en 2018. Tanto Jorge como Brad Binder , su compañero de equipo, fueron mejorando los resultados a lo largo de la temporada. El español alcanzó dos podios, en Japón y Austria, hacia el final del año, para terminar undécimo absoluto después de sumar 94 puntos en todo el campeonato.

"Si no hubiese sido mi compañero de equipo, cuyo rol es luchar por el Mundial, le habría metido la moto en la última curva", dijo con desparpajo.