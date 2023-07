72 horas con Jorge Martín: el fin de semana soñado de todo piloto de MotoGP

'Eye of the Tiger' suena a todo volumen, el espumoso vuela por todas partes entre risas mientras Jorge Martín rocía con su botella desde el podio a cualquiera que se encuentre cerca, y su equipo hace cola para beber un trago y saborear la victoria.

El madrileño no solo se hizo con la victoria en el Gran Premio Liqui Moly Motorrad de Alemania, sino también con el primer puesto en la carrera Sprint, y nosotros estuvimos allí siguiéndole en cada paso de lo que resultó ser un fin de semana con el que la mayoría de los pilotos de MotoGP™ solo podrían soñar.

Fui a encontrarme con Jorge el jueves en el camión de su equipo en Sachsenring. Llega tarde, pero llega con una sonrisa, un saludo amistoso y me pregunta cómo estoy. De la misma manera, de hecho, que lo hizo cuando fue uno de los primeros pilotos con los que realicé una entrevista ante las cámaras allá por 2018.

Yo era un comentarista y reportero primerizo, él estaba en el inicio de la que sería su temporada ganadora del Mundial de Moto3™. Algunos tatuajes y cicatrices más, una cadena grande y de aspecto caro alrededor de su cuello, unos zapatos llamativos... Pero no tardé mucho en darme cuenta de que, por debajo de todo eso, es el mismo que era antes de cualquiera de sus éxitos a nivel mundial en el deporte: un atleta motivado e implacable, con la perspectiva de disfrutar del tipo de riquezas que este tipo de vida puede aportar.

Jorge Martín en el Motul TT Assen 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Sin embargo, su carrera podría no haber despegado nunca:

"Todo iba bien hasta que en 2008 todo se vino abajo. Fue muy duro, mi padre trabajaba en el sector financiero y mi madre vendiendo cocinas. Ambos perdieron su trabajo".

Jorge tenía 10 años cuando estalló la crisis económica mundial, esa edad crucial en la que las familias deben decidir si se comprometen con el objetivo de competir profesionalmente o no. En 2011, se les acabaron las opciones, pero se les lanzó un posible salvavidas al ser invitados al evento de selección de la Red Bull MotoGP Rookies Cup .

Un joven Jorge allá por 2012 en la Red Bull Rookies Cup de Portugal © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

La Copa se sitúa justo por debajo del Campeonato del Mundo de Moto3™ y es una forma de competir que mantiene al mínimo los costes para las familias. Si rindes bien en la Rookies Cup, tus posibilidades de ser seleccionado por un equipo del Campeonato del Mundo están casi garantizadas.

"En ese momento, no sabía [que era su única oportunidad], ya que tenía 13 años, era solo un niño, me estaba divirtiendo... pero sabía que no tenía muchas oportunidades y tenía que aprovechar ese día en particular".

Fue elegido y estuvo tres años en la Copa, ganando el título en 2014: "Ese fue el año en el que cambió mucho mi mentalidad. No solo estaba la presión de que eres el favorito y tienes que ganar, sino la de que era la única opción: ganar o irte a casa. No hay más presión que esa, es imposible... era todo o nada. Y al final, lo era todo".

Pero no todos los que se encuentran en esta situación lo consiguen. Jorge calcula que el 95% de los pilotos con un pasado como el suyo no llegan a ser profesionales. Le pregunté por qué él era uno de los afortunados, y me contó que "los momentos difíciles hacen a las personas más fuertes", y que al crecer compitiendo con minimotos de 70cc, nunca tuvo la mejor moto de la parrilla, lo que le obligó a utilizar la habilidad de pilotaje para ir más rápido y ganar carreras. La familia tampoco salía nunca de vacaciones al extranjero, mientras que sus compañeros de colegio hacían viajes a Nueva York y al Caribe. Quizás otro factor que contribuyó al éxito en la pista.

Jorge camino al título de la Red Bull Rookies Cup en Aragón, España, 2014 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Martín es descrito por muchos en MotoGP™ como uno de los pilotos con más talento de este deporte. Es un auténtico blockbuster en la pista, ya sea en carrera o rodando en solitario. Incluso su equipo, en su tercer año de trabajo con él, se quedaba boquiabierto al verle frenar a una rueda en la complicada bajada de la curva uno de Sachsenring, en cada vuelta parecía que se pasaba de frenada y se iba largo, o peor. Nadie lo hacía como él.

Pero este espectacular enfoque de "todo o nada", o como él mismo ha dicho, de "vivir de curva a curva", tiene su truco. El #89 ha sufrido más de una lesión.

Martín se unió a Ducati y al Pramac Racing Team en 2021 y, en tan solo su segundo fin de semana en MotoGP™, se aseguró la pole position en la parrilla de salida y se embolsó un podio en la carrera de Doha. Un logro asombroso. Pero su caída en la siguiente carrera en Portugal no pudo ser más brutal.

Todo sonrisas en Doha en 2021 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Una caída en los entrenamientos le hizo rodar por la grava y le provocó graves fracturas en el pulgar, la rodilla y el tobillo. Estuvo fuera de combate durante cuatro carreras e incluso se planteó abandonar el deporte después de semejante susto.

Tuvieron que pasar cuatro carreras desde su regreso para que volviera a subir al podio, un total de seis carreras en su etapa en MotoGP™ para convertirse en ganador. Las ambiciones de múltiples victorias y un potencial desafío por el título llegaron en su segundo año. Pero Martín tuvo problemas con las nuevas características del motor de su Ducati 2022, y terminó una temporada sin victorias con un sabor amargo en la boca después de haber sido descartado para la segunda Ducati de fábrica en 2023, ya que su compañero del equipo independiente, Enea Bastianini, acumuló cuatro victorias, terminando tercero en la carrera por el título por el noveno puesto de Jorge.

Pero cuidado con lo que deseas. Las carreras son un juego voluble. Llega 2023, una nueva moto con un motor más del gusto de Jorge, así como la incorporación del "MotoGP™ Sprint", una carrera extra de media distancia con la mitad de los puntos habituales del campeonato en juego que tiene lugar el sábado de cada fin de semana de Gran Premio. Este es exactamente el tipo de carrera en la que el español se siente cómodo hasta la última molécula de su ADN.

Dos podios Sprint en las tres primeras carreras, una victoria Sprint en Francia y dos podios de Gran Premio habían preparado a Jorge para este fatídico fin de semana en Alemania. Mientras tanto, el pobre Bastianini se enfrentaba al lado más oscuro de las carreras a solo cinco curvas del inicio de la temporada, con una fractura de hombro que le dejó fuera de combate durante los cinco primeros fines de semana.

Alegría tras ganar en Sachsenring en 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Me encuentro en la "zona de invitados" del garaje Prima Pramac Racing, observando cómo el padre de Jorge, Ángel -ahora su asistente personal-, se asegura de que todo su equipo está listo para la sesión, exactamente donde Jorge debe encontrarlo. Casco, guantes, protectores auditivos, cinta nasal, todo.

"Estoy muy contento de tenerlo aquí", dice Jorge. "Puede que un amigo o un compañero no siempre te diga lo que no quieres oír, mientras que mi padre siempre me lo va a decir. Me mantiene con los pies en el suelo, así que al final todo es positivo".

Para aquellos que vieron nuestro reportaje sobre el piloto de Moto2™, Pedro Acosta , en Jerez, el box de un equipo de MotoGP™ es muy diferente. Es más grande, por supuesto, pero el personal, las funciones, los invitados, la distribución, la ausencia de fotos o vídeos cuando las motos no están cubiertas... es otro mundo.

Después de cada sesión, un piloto de MotoGP™ puede esperar un informe con unos siete u ocho ingenieros pendientes de cada una de sus palabras para ayudarle a ser lo más rápido posible en la pista. Lo que está claro es la fuerza de las relaciones que Jorge y su equipo han construido juntos. Muchos equipos se llaman a sí mismos "una familia", pero personalmente siempre me he sentido escéptico sobre hasta qué punto eso es cierto... al fin y al cabo, el deporte es un negocio. Pero este equipo es diferente. Parecido a los lazos que vimos entre Acosta y su equipo.

Jorge acercándose a la victoria en Sachsenring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Martín se hizo con la victoria en la prueba Sprint y se impuso en un final de infarto en el Gran Premio en Alemania; sin duda la mejor actuación del madrileño de la temporada hasta la fecha. Ganó al vigente campeón, Pecco Bagnaia, por 0,064s. Apenas una moto de diferencia.

Tras el Gran Premio de Assen, Jorge Martín es segundo en la clasificación general a 35 puntos de Bagnaia, pero cuando se le pregunta por el título en la rueda de prensa posterior a la carrera, insiste: "[el campeonato] no es algo en lo que esté pensando ahora mismo. Quiero luchar por las victorias porque creo que las necesito para ganar confianza. Antes tenía confianza en el podio, ahora tengo confianza en ganar".

A mí me parece el tipo de charla de un auténtico aspirante al campeonato de MotoGP™.

Que no te engañen las cadenas, los tatuajes, las zapatillas, la casa en la ladera de los Pirineos o cualquier otra cosa, sea cual sea el resultado de este año o del siguiente, detrás de cualquier nuevo trofeo estará la misma actitud humilde y decidida que le llevó hasta ahí en primer lugar:

"Hace un mes me compré mi primer 'coche grande', un Porsche Turbo S, y me costaba salir a la calle con él porque sentía un poco de... vergüenza... porque la gente me miraba con él. No me siento cómodo con eso.

"Pero, ya sabes, nos jugamos la vida cada vez que salimos a la pista. Entrenamos todos los días durante cuatro o cinco horas diarias. Así que siempre siento que todo lo que consigo, me lo merezco. Para mí, lo primero es la familia, pero siendo inteligente al respecto, también hay que disfrutar de las cosas".