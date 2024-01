Jorge Prado: “Estoy viviendo el auténtico sueño americano”

Correr en Estados Unidos, más concretamente en el Campeonato Americano de Supercross es algo que has soñado de pequeño. ¿Por qué has decidido correr ahora?

Correr en Estados Unidos, más concretamente en el Campeonato Americano de Supercross es algo que has soñado de pequeño. ¿Por qué has decidido correr ahora?

Correr en Estados Unidos, más concretamente en el Campeonato Americano de Supercross es algo que has soñado de pequeño. ¿Por qué has decidido correr ahora?

y comprobar qué tal se me daba la disciplina. Después de un par de semanas de tanteo, que, por cierto, fueron mejor de lo que esperaba, me entraron ganas de ir más allá y planteé a la dirección de mi equipo competir las tres primeras pruebas del campeonato para vivir la auténtica experiencia americana. A partir de entonces ha estado entrenando en California durante un mes y medio en los circuitos privados que tiene KTM en el estado”.

“Tras finalizar el Motocross de las Naciones tenía previsto coger el avión y pasar un par de semanas en Estados Unidos. El objetivo era saber realmente si me gustaba o no el

“Tras finalizar el Motocross de las Naciones tenía previsto coger el avión y pasar un par de semanas en Estados Unidos. El objetivo era saber realmente si me gustaba o no el supercross y comprobar qué tal se me daba la disciplina. Después de un par de semanas de tanteo, que, por cierto, fueron mejor de lo que esperaba, me entraron ganas de ir más allá y planteé a la dirección de mi equipo competir las tres primeras pruebas del campeonato para vivir la auténtica experiencia americana. A partir de entonces ha estado entrenando en California durante un mes y medio en los circuitos privados que tiene KTM en el estado”.

“Tras finalizar el Motocross de las Naciones tenía previsto coger el avión y pasar un par de semanas en Estados Unidos. El objetivo era saber realmente si me gustaba o no el supercross y comprobar qué tal se me daba la disciplina. Después de un par de semanas de tanteo, que, por cierto, fueron mejor de lo que esperaba, me entraron ganas de ir más allá y planteé a la dirección de mi equipo competir las tres primeras pruebas del campeonato para vivir la auténtica experiencia americana. A partir de entonces ha estado entrenando en California durante un mes y medio en los circuitos privados que tiene KTM en el estado”.

y el supercross se asemejaban bastante técnicamente, pero una vez aquí me he dado cuenta de que son muy diferentes. Lleva su tiempo aclimatarse y adaptarse también a una moto diferente, ya que la GASGAS requiere modificaciones específicas para la práctica del SX. Si bien es cierto que estuve bajo la atenta mirada del equipo, básicamente nos lo guisamos y comimos mi padre y yo (risas)”.

“La verdad es que me estoy encontrando lo que esperada. En 2016 tuve la oportunidad de ir a Anaheim y San Diego y ya sabía de antemano que es lo que me encontraría. Sin embargo, vivirlo desde dentro es muy diferente, sobre todo correr de noche frente a tanto público hace que sea muy especial. Estoy muy contento de estar viviendo esta aventura”.

“La verdad es que me estoy encontrando lo que esperada. En 2016 tuve la oportunidad de ir a Anaheim y San Diego y ya sabía de antemano que es lo que me encontraría. Sin embargo, vivirlo desde dentro es muy diferente, sobre todo correr de noche frente a tanto público hace que sea muy especial. Estoy muy contento de estar viviendo esta aventura”.

“La verdad es que me estoy encontrando lo que esperada. En 2016 tuve la oportunidad de ir a Anaheim y San Diego y ya sabía de antemano que es lo que me encontraría. Sin embargo, vivirlo desde dentro es muy diferente, sobre todo correr de noche frente a tanto público hace que sea muy especial. Estoy muy contento de estar viviendo esta aventura”.