Jorge Prado: Todo es posible cuando amas y luchas por algo que deseas

Todo pasa muy, muy rápido. No eres muy consciente de lo que estás haciendo y de lo que pasa a tu alrededor. Intentaba centrarme y recordar las horas y horas de entrenamiento, la lucha constante por llegar a lo más alto y que todo es posible cuando amas y luchas por algo que deseas con todas tus fuerzas. Y dándole vueltas a todo eso mientras me volvía loco celebrando el título.

He creído en mí incluso en los momentos más difíciles y nunca me he rendido.

Sí, 2023 ha sido el año para ser campeón del mundo. Lo tenía todo a favor: era el más rápido en pista, físicamente me encontraba muy bien, no he sufrido ninguna lesión o enfermedad y no he fallado a lo largo de toda la temporada.

Es cierto que el factor suerte siempre está presente, pero sin el grupo de gente adecuado, la constancia y la motivación para llegar a meta, muy difícilmente podrá ayudarte la fortuna. Aunque resulta difícil, he creído en mí incluso en los momentos más difíciles y nunca me he rendido. Una vida de sacrifico que ha dado sus frutos. Sí, el título es mío por derecho propio.

