"¡Hoy ha sido un gran día! Es perfecto empezar la temporada en el podio. Me sentí un poco oxidado en la primera manga y no tuve un buen ritmo al principio, pero las dos últimas vueltas fueron buenas, así que sabía que la segunda carrera sería un poco mejor”, declaró un exultando Prado. “Me he sentido más relajado. La salida era importante aquí, porque el sol estaba muy bajo. Después de la salida tenía un buen ritmo, sabía que tenía una oportunidad y no podía desperdiciarla. He apretado al máximo y he ganado la anga, así que estoy muy contento. Me siento bien".