Jorge Prado: Una máquina perfectamente engrasada

Para la gran mayoría ver a un deportista como Jorge Prado subir al podio es la recompensa de un intenso día de trabajo. Sin embargo, no solo se reduce a eso. El hecho de llegar hasta allí en cualquier disciplina o alcanzar la victoria conlleva un larguísimo camino de lucha y sacrificio. Después de batirse el cobre en varias ligas ‘menores’, solo la élite es capaz de llegar a lo más alto -el Campeonato del Mundo-, y una vez allí solo un puñado es capaz de destacar y reescribir los libros de historia.

24 minutos Jorge Prado: Feet in the Dirt Conoce a Jorge Prado, el joven español campeón de motocross.

Ser el mejor de los mejores no es tarea fácil, nada fácil. Además del esfuerzo, trabajo y sacrificio, hay que añadir más ingredientes a la fórmula: amor incondicional, una perfecta armonía con el equipo y la gente que te rodea y, sobre todo, talento. Mezclándolo todo bien puedes llegar a ser una máquina perfectamente engrasada para conseguir cualquier cosa, incluso ser el mejor del mundo.

La carrera deportiva de Jorge Prado en el motocross es poco convencional. Un niño que desde muy temprana edad se interesó por las motos y, ni corto ni perezoso, pidió a los Reyes Magos una moto de trial a los tres años. Jesús, su padre, aficionado al motociclismo, no tardó en ver su enorme capacidad y, a partir de ese momento, todo han sido un sinfín de decisiones que nos han llevado a donde estamos ahora, donde aquel prodigio ya hace tiempo que cuenta con el respeto de los más laureados y está a punto de lograr el título mundial más deseado: MXGP.

01 Un viaje hacia nuevos horizontes

A los 10 años, Jorge logró el título mundial de 65cc © Alberto Lessmann / Red Bull Content Pool

Tras ganar el Europeo y Mundial de 65cc en 2011 a los 10 años, Jorge logró atraer la atención del equipo oficial KTM y Red Bull, y en ese momento su familia se dio cuenta que era necesario sacrificarse si quería llegar a lo más alto en el motocross. Jesús, mamá Cristina, la pequeña Cecilia, y por supuesto Jorge, hicieron el petate para ir a vivir en una de las localidades europeas más arraigadas a este deporte: Lommel (Bélgica). Era el momento de construir un futuro que apuntaba muy alto. “Era donde estaban la mayoría de los equipos oficiales y el sitio perfecto para aprender a desenvolverme en arena, un terreno poco frecuente en nuestro país", asegura Prado.

No fue fácil hacer nuevos amigos y aprender nuevos idiomas. Jorge Prado

“Fue complicado adaptarme al nuevo país. No fue fácil hacer nuevos amigos y aprender nuevos idiomas como el holandés o francés con la apretada agenda que tenía. Por suerte, la motivación siempre estuvo por encima del sacrificio y al final todo tuvo su recompensa. El motocross es un deporte muy complejo, tanto física como técnicamente, y me absorbía mucho tiempo, además de ir a la escuela. Lo cierto es que no tenía demasiadas distracciones...”.

Jorge Prado y Tony Cairoli © Alberto Lessmann / Red Bull Content Pool

Los primeros años en Bélgica deportivamente hablando no fueron fáciles para Jorge. Su lucha por conquistar el título europeo de 85cc se vio entorpecida constantemente por las lesiones y, pesar de que sus resultados le etiquetaban como principal favorito, no llegaba el momento darle la vuelta a la difícil situación. “Quería estar a la altura y no defraudar. El esfuerzo no se veía reflejado en el resultado final, pero todo cambió en mi primer año en el Campeonato de Europa de 125cc en 2015. Allí sí pude devolver el favor a la generosidad de mi familia”.

02 El siguiente escalón: MX2

A partir de ahí, Jorge Prado puso una marcha más a su KTM. En 2016 debutó en el Campeonato del Mundo de MX2, en la antepenúltima carrera de la temporada en el Gran Premio de Holanda, y allí tuvo la osadía de plantar cara al campeón del mundo de la categoría, Jeffrey Helings, en la segunda manga. “¡Fue muy especial! Mi primera carrera en el Mundial de MX2 y me peleé con Herlings, un piloto que corría en casa y lo ganaba todo. Fui el más rápido en la carrera de clasificación del sábado y estuve a punto de llevarme la segunda manga con tan solo 15 años”.

Jorge estaba listo para empezar el Mundial de MX2 con garantías © Ray Archer / KTM Images / Red Bull Content Pool

Podía haberle ganado. No me valía hacer segundo y menos cuando lo tenía tan cerca. Siempre quiero más Jorge Prado

2017 fue un cambio importante para Jorge. Fue el primer año completo en el Mundial de MX2 y dejó definitivamente los estudios para centrarse al 100% en el motocross. Ese año acabó ganando tres carreras y consiguió otros dos podios que le dejaron octavo de la general. Tras finalizar la temporada se fue a vivir a Roma para dar un nuevo giro a su carrera con una nueva línea de entrenamientos, donde bajo la estructura de Claudio De Carli, empezó a trabajar sobre terreno duro y aclimatarse a un ambiente más húmedo y cálido.

En 2016 debutó el MX2 y casi da la sorpresa © KTM Images / Red Bull Content Pool

“Era el momento de cambiar de aires. Era necesario ser rápido sobre terreno duro, pues prácticamente el 80% de las carreras que se desarrollan en el Mundial se disputan sobre ese tipo de pistas. Así que en octubre de 2017 me trasladé a Roma con el equipo de dirigía De Carli y preparamos el siguiente Campeonato del Mundo de Motocross en la pista privada que tiene el equipo en Malagrotta, a una media hora de Roma”.

03 Empieza la fiesta: primer título mundial

El arranque de la temporada 2018 no fue exactamente de su agrado. El Mundial arrancó en Argentina y Prado llegaba aún tocado de una fractura en el codo a causa de una caída durante unos entrenamientos de pretemporada. “Ese año tuve que luchar mucho debido a la lesión que sufrí durante las fechas navideñas. Las primeras carreras fueron difíciles, pero pronto cogí el ritmo y estuve luchando de tú a tú con Pauls Jonass, el campeón del mundo por aquel entonces”.

¡Jorge Prado y KTM, campeones del mundo de MX2, otra vez! © Ray Archer / KTM Images / Red Bull Content Pool

A mitad de temporada Jorge logró la placa roja de líder y ya no miró hacia atrás. “Una vez en el ecuador del campeonato me puse al frente de la clasificación y mi ritmo era cada vez más rápido, mientras que la presión hizo mella en Jonass. Al final conseguí mi primer campeonato de MX2 con el suficiente margen después de vencer 12 de los 20 GG.PP. de 2018”.

El siguiente año fue mucho más sencillo a pesar de que no pudo acudir en el segundo Gran Premio en Gran Bretaña debido a una caída en el circuito de Malagrotta cuando entrenaba. “Ese año me encontraba muy fuerte física y mentalmente, y además sentía que me encontraba a un nivel muy alto. De los 18 Grandes Premios de la temporada 2019 solo perdí en el Suecia y vencí todas las mangas menos tres”. El resultado fue difícilmente comparable a ningún otro al sumar 200 puntos más que el segundo clasificado, Thomas Olsen.

04 Salto a lo más alto: MXGP

El rival más capaz © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Por reglamento, a Jorge Prado no le tocó otra que subir a la máxima categoría “aunque no estaba muy convencido de hacerlo bien. Una máquina de 450 4T es muy exigente y no sabíamos si mi físico era el idóneo para pilotar una moto que no perdona”. A principios de 2020 Prado empezó su andadura en MXGP rodeado de la excelencia del motocross mundial.

No debió ser sencillo para Cairoli que un chaval de 19 años obtuviera mejores resultados que él Jorge Prado

En el primer equipo de KTM compartía protagonismo con Tony Cairoli y Jeffrey Herlings , dos pilotos que solo su presencia hacía empequeñecer a cualquiera, incluso a todo un bicampeón del mundo como Jorge. Pero nada más lejos de la realidad, la presencia de esos dos fuera de serie le motivo aún más. Incluso incomodó al nueve veces Campeón del Mundo, Cairoli. “Supongo que no debió ser sencillo para Cairoli que un chaval de 19 años obtuviera mejores resultados que él. Sin embargo, sí aprendí y sigo aprendiendo de Jeffrey. Es un piloto al que admiro y que siempre me aporta cosas positivas por cómo afronta las carreras, su espíritu de lucha o su forma de pilotar”.

Era evidente el talento de Prado en MXGP © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

En 2020, Prado empezó el año con una fractura de fémur y, en el obligado parón por la pandemia, se rompió la clavícula. Si bien todo fue como una losa para el campeón en su año de debut en MXGP, en el último tercio del campeonato estuvo lo suficiente cerca de Tim Gajser y Cairoli para pelear por el título. “Pero todo se fue al traste tras contraer la Covid a falta de cuatro pruebas para el final del campeonato. Recuerdo perfectamente la última carrera que corrí en Lommel antes de caer enfermo. Gané y eso me animó aún más para ir a por el premio gordo… ¡Qué mala suerte!”

“2021 tampoco fue un gran año. Desde el principio sufrí mucho las secuelas de la Covid en mi sistema respiratorio, sobre todo en los primeros compases de la temporada. Luego, tuve una caída en la misma línea de meta del Gran Premio de Alemania cuando se encontraba en el aire tras el salto final, al impactar con Jeffrey Herlings. Me clavé el manillar en la axila y tuvieron que coserme durante más de tres horas. Y más adelante, en unos entrenamientos en Italia, me fisuré una vértebra a cuatro carreras del final del Mundial”.

05 Cambio de color: GASGAS

Jorge Prado y Claudio De Carli © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

De la mano del Grupo KTM, GASGAS entró a escena de la mejor manera posible en el Mundial de Motocross. Aportando todo lo aprendido durante las dos últimas campañas, la firma roja lo apostó todo por Jorge Prado. Como principal espada del equipo, el gallego tenía la responsabilidad de poner en órbita a una marca que nunca antes había competido al más alto nivel en el motocross y además con la capacidad de vencer en la competición más exigente del off-road. “Después de tantos años con KTM creo que fue un cambio positivo, y cambiar de moto con unas siglas tan arraigadas en España también fue un punto que me hacía especial ilusión. Pero si bien la máquina era prácticamente la misma que la que piloté en las dos anteriores temporadas y el equipo seguía bajo las órdenes de De Carli, me costó mucho hacerme con ella”.

En su primer año con GASGAS, Jorge logró una victoria y subió a 10 de los 17 podios, lo que le permitió terminar tercero en el campeonato. ¡Un éxito! Pensaremos muchos de nosotros, pero para nuestro protagonista fue toda una odisea. “Estuvimos trabajando mucho en la moto a lo largo de todo el año para que se adaptara mejor a mi estilo de pilotaje. Fue duro, pero ahora me siento mucho más cómodo encima de ella y puedo rendir más”.

Nunca tuvo tan cerca el título de MXGP © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Me siento muy orgulloso y privilegiado en la situación que estoy ahora mismo con la posibilidad de ser campeón. Jorge Prado

Los resultados son más que evidentes este año. A falta de tres Grandes Premios para que termine el Mundial, Jorge está mostrando una regularidad asombrosa aventajando al segundo clasificado, Romain Febvre, en 92 puntos. Nunca ha soltado la placa roja desde que empezó el campeonato en Argentina y su sobriedad ante el que será su mayor desafío hasta la fecha es, sinceramente, inconcebible para un joven de 22 años.

Pensamiento focalizado © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

“En estos momentos solo estoy centrado en el título de MXGP. Desde muy joven siempre he trabajado para alcanzar este objetivo. Mucha gente ya lo da por hecho y me pregunta qué habrá más adelante, pero ahora mismo quiero disfrutar del momento, templar los nervios y luego ya veremos. Una de mis mayores virtudes es que rindo muy bien bajo presión y eso me mantiene centrado en esta recta final de campeonato. Solo espero que tanta motivación y sacrificio me recompense algún día con ser el mejor de los mejores”.