Jorge Prado: Feet in the Dirt

Una buena pretemporada

No me equivoco si digo que la pretemporada es fundamental para completar el año con éxito. Es justo el tiempo que tenemos para prepararnos en todos los sentidos. Trabajamos el físico diariamente para tener la consistencia suficiente para aguantar la dura y larga temporada de carreras. Mikel Zabala, que puede presumir de un currículum impresionante, empezando por su Doctorado en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada, y Carlos Coloma, uno de los deportistas de

Un equipo con tus mismos objetivos

Puede parecer una obviedad, pero sin un buen equipo detrás de ti mejor quédate en casa. Hace dos años renové con el equipo Red Bull KTM hasta 2023 bajo la dirección de Claudio de Carli y, sin duda, es una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva. KTM me ha apoyado desde que empecé a correr y a ganar mi primer título mundial en la categoría MX65. Desde que me uní a este equipo y trabajé con Claudio he sentido que mi lugar era quedarme aquí y aprender.

Es un equipo que tiene mucha experiencia y me siento muy bien arropado por todos sus miembros. De Carli siempre supervisa nuestros entrenamientos y eso no es lo habitual. Todos realizan su trabajo perfectamente y lo que más valoro es que lo hacen con pasión, por lo que siempre estamos en muy buena sintonía.

Creer en ti mismo