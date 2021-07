El camino de Jorge Prado hacia el título mundial de MXGP

"He disfrutado de una gran moto a lo largo del fin de semana, porque hemos cambiado algunas cosas durante los entrenamientos y definitivamente tenía una KTM lista para ganar hoy. Me he sentido bien durante todo el día a pesar de ser una pista tan física, tan bacheada y no como un circuito de arena normal”.

“Cuarta plaza final y no estamos muy lejos del primer puesto en el campeonato, así que desde esta perspectiva el GP ha ido bastante bien”, aseguraba algo insatisfecho Prado. Me he sentido bien en la pista, que era muy dura, con muchos baches y roderas”.

