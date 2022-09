Jorge Prado: Jorge Prado: De una forma u otra, siempre se me ha dado bien. No creo que haga mucho más que el resto. Como todo el mundo, también tengo que mirar la puerta de salida, soltar el embrague en el momento adecuado y acelerar. Para mí es algo muy natural. También es cuestión de confianza y de saber que eres el primero. Pero realmente quiero eso: de lo contrario, me llevo todo el polvo y la suciedad de los demás y ¡no me gusta!