Jorge Prado lo apuesta todo al rojo

no puede esperar a que caiga la valla de salida del Gran Premio de Matterley Basin (Inglaterra) este sábado.

¿Qué tal te ha ido la pretemporada? ¿Aparte de la carrera de Italia de la semana pasada has hecho alguna más?

¿Qué tal te ha ido la pretemporada? ¿Aparte de la carrera de Italia de la semana pasada has hecho alguna más?

¿Qué tal te ha ido la pretemporada? ¿Aparte de la carrera de Italia de la semana pasada has hecho alguna más?

Afortunadamente tenemos un GP en España en MXGP y es en el que me focalizo y exprimo toda mi energía y ganas. Mi objetivo es ser campeón del mundo y ganar en España es otro de ellos.

Afortunadamente tenemos un GP en España en MXGP y es en el que me focalizo y exprimo toda mi energía y ganas. Mi objetivo es ser campeón del mundo y ganar en España es otro de ellos.

Afortunadamente tenemos un GP en España en MXGP y es en el que me focalizo y exprimo toda mi energía y ganas. Mi objetivo es ser campeón del mundo y ganar en España es otro de ellos.

Llevo 10 años con KTM y siento que es mi casa. Hubiese sido más complicado tomar una decisión que fuese salir del equipo. Pero GasGas es el mismo grupo. Jeffrey y yo tenemos la misma moto. Me sorprende que aún me hagan preguntas con respecto a esto. El proyecto lo lidero yo, pero todos estamos en igualdad de condiciones.

Llevo 10 años con KTM y siento que es mi casa. Hubiese sido más complicado tomar una decisión que fuese salir del equipo. Pero GasGas es el mismo grupo. Jeffrey y yo tenemos la misma moto. Me sorprende que aún me hagan preguntas con respecto a esto. El proyecto lo lidero yo, pero todos estamos en igualdad de condiciones.

Llevo 10 años con KTM y siento que es mi casa. Hubiese sido más complicado tomar una decisión que fuese salir del equipo. Pero GasGas es el mismo grupo. Jeffrey y yo tenemos la misma moto. Me sorprende que aún me hagan preguntas con respecto a esto. El proyecto lo lidero yo, pero todos estamos en igualdad de condiciones.

Mis jefes son los mismos, mi team Manager también. Simplemente es un proyecto nuevo que me hace feliz. No tengo ni más ni menos presupuesto que mis compañeros.

Mis jefes son los mismos, mi team Manager también. Simplemente es un proyecto nuevo que me hace feliz. No tengo ni más ni menos presupuesto que mis compañeros.

Mis jefes son los mismos, mi team Manager también. Simplemente es un proyecto nuevo que me hace feliz. No tengo ni más ni menos presupuesto que mis compañeros.