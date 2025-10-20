Josep García revalida el título y se corona bicampeón del mundo de EnduroGP

El fin de semana comenzó con el Super Test del viernes por la noche, en el que García marcó el tercer mejor tiempo sobre un recorrido estrecho y técnico, dejando claro que estaba dispuesto a defender su liderato pese a la presión y a las secuelas del fuerte accidente sufrido semanas atrás en Italia. Ya el sábado, el piloto de Súria ofreció una auténtica lección de pilotaje sobre el exigente terreno sajón: dominó desde la primera especial y se impuso con una ventaja de casi 48 segundos , ampliando su renta en la clasificación general y colocándose a las puertas del título.