Josep García revalida el título y se corona bicampeón del mundo de EnduroGP

Josep García volvió a escribir su nombre con letras doradas en la historia del motociclismo al proclamarse Campeón del Mundo de EnduroGP 2025, revalidando así el título absoluto que ya conquistó en 2024. El piloto del Red Bull KTM Factory Racing cerró una temporada impecable con una actuación brillante en la séptima y última cita del campeonato, disputada en Zschopau, Alemania, donde logró una victoria el sábado y un segundo puesto el domingo que le bastaron para asegurar matemáticamente la corona mundial.
EnduroGP de Alemania: El último paso
El fin de semana comenzó con el Super Test del viernes por la noche, en el que García marcó el tercer mejor tiempo sobre un recorrido estrecho y técnico, dejando claro que estaba dispuesto a defender su liderato pese a la presión y a las secuelas del fuerte accidente sufrido semanas atrás en Italia. Ya el sábado, el piloto de Súria ofreció una auténtica lección de pilotaje sobre el exigente terreno sajón: dominó desde la primera especial y se impuso con una ventaja de casi 48 segundos, ampliando su renta en la clasificación general y colocándose a las puertas del título.
El domingo, en condiciones aún más duras y con temperaturas gélidas, Josep salió decidido a rematar la faena. Consciente de que solo necesitaba un resultado sólido, mantuvo la concentración y el ritmo frente al ataque del italiano Andrea Verona, su gran rival en la lucha por el campeonato. Tras un intenso día de competición, cruzó la meta en segunda posición, a poco más de ocho segundos del vencedor, un resultado más que suficiente para consagrarse por segundo año consecutivo como Campeón del Mundo de EnduroGP.
Josep García: constancia, talento y determinación
La temporada 2025 ha sido, una vez más, un ejemplo de constancia, talento y determinación para el piloto español. Desde la ronda inaugural en Portugal, García se mostró intratable al manillar de su KTM 250 EXC-F, acumulando ocho victorias absolutas y un dominio casi total en la categoría Enduro1, en la que conquistó el título un GP antes del final, en Italia. En total, ha logrado 13 triunfos en 14 jornadas de E1, reafirmando su condición de referente absoluto del enduro mundial.
Con este nuevo éxito, Josep García alcanza ya siete títulos mundiales en su palmarés: cuatro en Enduro1 (2017, 2023, 2024 y 2025), uno en Enduro2 (2021) y dos en EnduroGP (2024 y 2025). Además, sus resultados han contribuido a que KTM se adjudique también los campeonatos de constructores de EnduroGP y Enduro1, confirmando la fiabilidad y el rendimiento de la marca austríaca en los escenarios más exigentes del offroad.
“Este título significa muchísimo”, declaró emocionado tras cruzar la meta. “Después de ganar el sábado sabía que el domingo sería un día larguísimo. Las condiciones fueron duras y los tramos estaban muy destruidos, pero mantuve la concentración hasta el final. Ser bicampeón del mundo de EnduroGP es algo increíble. Quiero agradecer a todo el equipo Red Bull KTM, a mi familia y a todos los que me han apoyado durante la temporada. Ha sido un año para recordar y ahora toca disfrutarlo”.
Con su séptimo título mundial, Josep García se consolida definitivamente como una de las grandes leyendas del enduro contemporáneo. Su talento, su capacidad para sobreponerse a la adversidad y su hambre competitiva le mantienen en la cima del motociclismo offroad, confirmando que el número uno, por segundo año consecutivo, vuelve a llevar acento español.
