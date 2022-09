Josep García es el hombre más rápido en los ISDE de Francia 2022

Josep García: "Es increíble volver a ganar los Seis Días. Mi semana ha sido increíble . Llegué a la prueba de este año con el objetivo de darlo todo en cada uno de los días e intentar abrir una pequeña brecha antes del último día. No he podido ganar todos los días y es cierto que no he hecho una carrera completamente impecable -he cometido un par de errores, entre ellos una lesión en el brazo el tercer día-, pero me he mantenido concentrado y he conseguido terminar el viernes con cerca de un minuto de ventaja”.