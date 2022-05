Doble podio de Josep García en el Gran Premio de España

Josep García: "El primer GP de la temporada ha terminado, y estoy muy contento de cómo han acabado las cosas aquí en España, conseguir la victoria general delante de tantos aficionados ha sido increíble. Las cosas no empezaron muy bien el sábado: tuve una caída en el primer Cross Test y eso me hizo perder algo de tiempo. Hicimos algunos cambios en la moto y después me sentí más cómodo y pude recuperar algo de tiempo en la última vuelta. El domingo fue mucho mejor, me sentí muy fuerte y pude presionar desde la primera prueba hasta la última. El equipo ha trabajado muy bien y, en general, ha sido un día perfecto. Estoy deseando llegar a Portugal, y espero que sea más de lo mismo".