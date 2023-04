Ganar la E1 me hace sentir bien, pero todavía estoy un poco decepcionado por no haber subido al podio de EnduroGP

