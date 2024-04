Josep García golpea fuerte en el EnduroGP de Portugal

. Con tres victorias más a medida que avanzaba el día, el piloto catalán construyó una ventaja que ya no sería alcanzada.

Josep García: "Estoy muy contento con cómo ha ido el fin de semana y me siento bien de empezar el campeonato con resultados tan fuertes como este. El primer día fue perfecto. Apenas cometí errores y gané por bastante diferencia. La segunda jornada empezó bien, pero tuve una fuerte caída en el primer Extreme Test que me hizo perder mucho tiempo. Me esforcé al máximo y recuperé la mayor parte del tiempo. Fue frustrante perder la victoria por tan poco, pero demuestra lo reñida que está la competición. En general, con un resultado de 1-2 en EnduroGP, ha sido un comienzo de temporada muy fuerte. El próximo fin de semana volveré a darlo todo".