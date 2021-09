que buscó por todos los medios ser el mejor piloto scratch del evento. Pero no lo logró. Verona tuvo un duro hueso que roer, Josep García.

El país anfitrión, Italia, compuesto por Andrea Verona (GASGAS), Davide Guarneri (Fantic), Thomas Oldrati (Honda) y Matteo Cavallo (TM) , no decepcionó y dominó con mano de hierro todos los días de competición hasta llegar a sexto y último día de carrera, donde sin necesidad de correr riesgos innecesarios se limitó a poner el broche de oro a una actuación impecable liderada por un desatado Andrea Verona que buscó por todos los medios ser el mejor piloto scratch del evento. Pero no lo logró. Verona tuvo un duro hueso que roer, Josep García.

“Lo importante es que Italia ha ganado las clases World Trophy y Junior World Trophy, y que he sido el piloto más rápido de Enduro1”, dijo el piloto de GasGas tras bajarse del podio. “He tenido una gran lucha durante toda la semana con Josep García por la general, y aunque solo le gané un día, los dos nos presionamos mucho, y creo que eso aumentó nuestro ritmo durante todo el evento y mejoró nuestras habilidades”.

También impecable fue la actuación de Estados Unidos en la categoría de mujeres. Su punta de lanza, Brandy Richards (KTM), estuvo soberbia . Fue la más rápida en el primer día con casi dos minutos de ventaja y no miró atrás, ampliando su ventaja cada jornada a partir de entonces. Cómoda en las especiales rápidas y secas, la piloto de la KTM 350 XC-F contribuyó a dar a su equipo una ventaja en el último día inalcanzable para cualquier equipo rival. “Mis objetivos al venir aquí eran conseguir la general en la categoría femenina y mantener al equipo de Estados Unidos en lo más alto de la categoría de mujeres, y he conseguido ambas cosas”.

