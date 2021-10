Josep García se corona campeón del mundo de Enduro2

Su regreso en 2021, tras su periplo en el hard enduro, fue muy positivo anímicamente para el catalán. “ No lo voy a negar, fue una noticia muy positiva volver al enduro clásico . Soy un piloto de enduro y cuando estoy en una especial cronometrada, rápida y polvorienta, me siento como en casa”. También destacó que se sentía más preparado para afrontar cualquier desafío y tenía claro que, pese a no correr en el Mundial de Enduro desde 2018, iba a estar preparado para luchar con los más grandes.

