Sin embargo, ahora, al convertirse en un certamen exclusivo de pruebas extremas y al tener la firma austriaca la capacidad de seguir sumando títulos , ambas partes han creído que es hora de volver a los orígenes, al enduro clásico, donde Josep García está como pez en el agua . “No lo voy a negar, es una noticia muy positiva. Soy un piloto de enduro y cuando estoy en una 'crono' me siento como en casa”, y añade. “Me he servido de las herramientas del mejor equipo offroad del mundo para dar lo mejor de mí mismo, y pienso que los hábitos adquiridos en el WESS me darán una mayor solidez en el mundial de EnduroGP”.