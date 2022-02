No es una forma de hablar. No es una metáfora. Juan Dual (Valencia, 37 años) está vacío. No tiene colon, recto, estómago ni vesícula biliar. Su cuerpo ofrece a cambio una suerte de bolsa en la que caen los alimentos hasta llegar al intestino delgado. Charlamos con él y lo explica con la naturalidad de quien ha contado lo mismo en cientos de ocasiones. No le importa volver a hacerlo una vez más. Porque además de ser un tipo cercano, cordial y sociable, Juan es una inspiración para muchas personas. Está convencido de que su historia puede ser útil. Y actúa en consecuencia.

Hace unas semanas publicaba su libro Vacío. Nos dice que es un libro de recetas. Paradójico en un tipo que no tiene estómago. "Cada una de las recetas es un pasaje de mi vida. En el de arroz al horno cuento mi infancia y mi adolescencia, cuando me diagnostican. En el de cocido explico cómo hemos vivido este periodo de pandemia. Las recetas son el hilo conductor para contar mi historia de vida. Además es un libro con muchas ilustraciones, muy visual, y con toques de humor negro", afirma su propio autor.

