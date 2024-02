Por qué Juan Lebrón tiene hambre de gloria en el pádel

Sólo tiene 29 años, pero Juan Lebrón ha pasado los últimos cuatro años consecutivos como número uno del pádel mundial , habiendo destrozado a la competencia con su compañero Alejandro Galán .

Profesional desde 2016, Lebrón es posiblemente el jugador más conocido de este deporte y una de las mayores estrellas de la disciplina. El gatitano ha cosechado grandes éxitos para el pádel español formando pareja con algunos de los nombres más importantes del mundo en el World Padel Tour (WPT), como Marcello Jardim, Adrián Allemandi y Paquito Navarro . Sin embargo, desde que se asoció con Ale Galán ha sido casi imparable, conquistando títulos de forma compulsiva para desesperación de sus rivales.

Estaba predestinado al éxito. Lebrón, conocido como "El Lobo", ha tenido la vista puesta en el primer puesto desde su infancia. El trabajo duro, el talento deportivo natural y una creencia innata en sus capacidades le han llevado a la cima. Y sigue subiendo.

Juan Lebrón, cuatro años seguidos como número 1 del mundo © Premier Padel

01 El lobezno

Todo empezó cuando uno de los amigos de su padre le regaló a Juan una raqueta de pádel cuando tenía siete años. El padre de Lebrón jugaba al pádel en el club local cercano a su casa y, a veces, el pequeño Juan le acompañaba para jugar con los hijos de sus amigos.

"Solía acompañarle y cuando mi padre terminaba, cuando se apagaban las luces, yo jugaba contra la pared", cuenta Lebrón. "Recuerdo que me gustaba mucho porque siempre estaba rodeado de gente", dice. "Siempre había gente con la que podía jugar. Y, a medida que mejoraba, empezaron a llamarme para jugar con ellos".

No fue necesariamente el deporte en sí lo que enganchó a Lebrón, sino el hecho de ganar. "Me encanta", dice. "Me encanta ganar y competir. Me encanta saber que siempre puedo dar un poco más, que siempre tengo margen de mejora en todos los aspectos. Año tras año, el deporte, el pádel, te da una perspectiva que puede beneficiarte en términos personales".

Lebrón's obsession with padel has never waned © Premier Padel

02 Aspiraciones profesionales

Lebrón siguió jugando en el club de su padre antes de pasar a otro club, Las Marías, donde entrenaban otros amigos, amigos que habían sido campeones de España. "Tenía 14 ó 15 años, empecé a destacar en mi categoría, y poco a poco me di cuenta de que iba obteniendo resultados y empecé a viajar", cuenta Lebrón.

Existía el pequeño problema de las tareas escolares. El padre de Lebrón insistía en que sus estudios eran tan importantes como el pádel, pero Lebrón -que se describe a sí mismo como mal estudiante- no estaba del todo convencido. Hasta los 16 años, cuando se trasladó a Madrid, pasaba todo su tiempo libre en Las Marías. En cuanto terminaba las clases, salía corriendo hacia allí (literalmente).

Como todos los mejores atletas, era un enfoque miope del deporte. Y dio sus frutos, pero no sin dificultades en el camino.

Juan Lebrón, en la pista © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

03 Sacrificios

Llegar a la cima requiere sacrificios. Lebrón describe sus orígenes como "muy humildes", con su padre vendiendo queso y jamón de puerta en puerta en una furgoneta. Lebrón recuerda que su padre le decía: "Intenta siempre no hacer esto, porque no quiero verte como yo. Quiero que seas feliz y que alcances tus sueños'.

"Mi padre me ha enseñado lo que es el sacrificio", dice Lebrón. "Yo le dije: "Llévame a Madrid [a jugar al pádel], te prometo que no voy a perder esta oportunidad".

Viviendo solo en Madrid, Lebrón entrenaba de 9 de la mañana a 11 de la noche: "Hice un sacrificio, tenía un objetivo y quería cumplirlo".

Juan Lebrón, un físico de 10 © Frame / Juan Lebron, la evolución del pádel

04 Ídolos

El pádel es un deporte muy extendido en España, y a Lebrón no le faltaban ídolos que le mantuvieran motivado durante sus horas en la pista. Juan Martín y Fernando Belasteguín eran dos de los más destacados. Tanto que Lebrón se coló para verlos en el Opel Padel Tour en una época en la que no se permitía la entrada a los niños.

"A los niños menores de siete años no se les permitía entrar y recuerdo que yo me colaba debajo de los asientos", cuenta Lebrón, que se describe a sí mismo como un niño no malo, sino travieso. "Había un sitio donde me escondía para ver los partidos, no me movía de allí".

Juan Lebrón celebrando otra victoria © Silvia Lore / Getty Images

05 La llamada del campo

El pádel no fue el único amor en la vida de Lebrón. También se describe a sí mismo como "muy bueno" en el fútbol, otro deporte que en España es muy popular. "Habría ganado el Balón de Oro, pero dejé de jugar a los 14 años", dice Lebrón. "Estaba en un equipo llamado Portuense, pero lo dejé porque la pretemporada era en verano y necesitaba prepararme para el campeonato de España de pádel".

"Cuando lo dejé, el entrenador llamó a mi madre para pedirme que volviera. Me sentí avergonzado porque le había defraudado. Sabía que se me daba bien el fútbol, pero quería dedicarme al pádel. Esa pretemporada de fútbol me ayudó, porque gané el campeonato de España".

Juan Lebrón y su pala de oro © Jaime De Diego / Red Bull Content Pool

06 Hitos de su carrera

Tanto en el fútbol como en el pádel, Lebrón siempre ha sabido que quería ser el número uno. Hasta un punto obsesivo: "El objetivo de mi vida era ser el número uno". Pero, ser el número uno no es fácil. "Después de una etapa como atleta joven en la que lo ganaba básicamente todo, entré en las filas profesionales y los resultados no fueron los que yo quería", recuerda Lebrón.

Le costó sobreponerse a ello durante "cuatro o cinco años", pero dice que siguió estudiando y trabajando hasta que destacó. En las competiciones, dice que se enfrentaba a gente más fuerte o con más experiencia que él y se decía a sí mismo que si no conseguía alcanzar ese nivel en un tiempo determinado, tendría que volver a su ciudad natal y renunciar a sus sueños.

Juan Lebrón, un lobo en la pista © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Finalmente, su motivación empezó a dar sus frutos. "Cuando las cosas caen de forma ordenada, después de sacrificar muchas cosas de tu vida diaria y cuando llegó el momento en que podía ser el número uno, no lo dudé ni un segundo. Me lo tomé con orgullo", afirma. "Sigo recordando esto cuando tengo malos resultados y me da fuerzas para seguir adelante, y para querer seguir consiguiendo muchas cosas. He sido el primer español en alcanzar el número uno mundial de la historia. Nadie más lo ha conseguido, ni lo volverá a conseguir".

Cuando consiguió estos resultados en 2019, Lebrón supo que tenía la oportunidad de llegar lejos. No ha mirado atrás y afirma que uno de los "momentos más bonitos" que recuerda de esta etapa de su vida es haber fichado por Red Bull. "Para mí era la marca de todos los deportistas y de todos los deportes", dice. "Sólo faltaba el pádel".

07 Ayuda externa

Está claro que Lebrón tiene mucha fe en sí mismo, pero su religión también ha sido una fuerza que ha guiado su vida y su carrera. "Rezo mucho, soy muy cristiano", dice. "Siempre pido ayuda a Dios, pero no creo que Dios vaya a ayudarte si no trabajas. Tú eres el primero que tiene que esforzarse para que Dios te ayude.

"Ve a trabajar cada día como si fuera el último, intenta dar siempre el 100% durante la competición", aconseja Lebrón. "Soy muy disciplinado, sé que mi objetivo de ser el número uno es muy difícil, pero no imposible".

Ale Galán y Juan Lebrón © Javi Mata

08 Un esfuerzo de equipo

Además de su familia y sus creencias religiosas, Lebrón tiene un apoyo muy real en la forma de Ale Galán . Pero, como cualquier asociación a largo plazo, se trata de una relación no exenta de conflictos, sobre todo teniendo en cuenta el entorno de alta presión de la pista de pádel.

Juan Lebrón y Ale Galán, una pareja de estrellas © Jaime De Diego / Red Bull Content Pool

"Por supuesto, hay veces que no te apetece ni mirar a tu compañero", se ríe Lebrón. "Es como un matrimonio; muchas veces actuamos como niños pequeños. Nos enfadamos y no nos hablamos. Tenemos que dejar que esto ocurra sin que nos pase factura y seguir como profesionales. Tenemos que darlo todo en la cancha, sabiendo que podemos hablar después. Por supuesto, esto ocurre en el deporte, pero no puede interferir en nuestro juego; ambos tenemos grandes egos, pero debemos dejarlo a un lado".

09 El entrenamiento es imprescindible

En última instancia, el éxito de Lebrón se reduce a una persona por encima de todas las demás: él mismo. No le gustaría que fuera de otra manera. "Soy muy autoexigente", dice. "Me gusta dar el 100%. Estoy bien físicamente, pero creo que puedo mejorar en muchas cosas, como la recuperación y el mantenimiento de la concentración durante los partidos largos. Éste es un deporte nuevo y la mayoría de los entrenadores aún no están especializados en pádel, así que todavía no hemos cubierto todas las áreas."

Lo primero en la lista de entrenamiento de Lebrón es mejorar su velocidad, conseguir más fuerza en el golpeo y sus reflejos cerca de la red. Pero, como campeón del mundo, podría decirse que ya está muy por delante de la competencia. Aun así, Lebrón no se duerme en los laureles.

"Soy fuerte mentalmente, de lo contrario no estaría donde estoy, pero mi entrenador me dice que tengo que hacer ejercicios de relajación para estar menos nervioso antes de los partidos", dice. "Intento hacer 10 ó 20 minutos de meditación al día para relajar el cuerpo y no pensar tanto en los torneos". Funciona, pero Lebrón admite que sigue siendo "un tipo muy ansioso y nervioso".

Juan Lebrón se prepara para golpear en Roma © Silvia Lore / Getty Images

10 Mirando al futuro

Además de controlar sus nervios, el principal objetivo de Lebrón para el futuro es el modesto propósito de convertirse en el mejor jugador de pádel de la historia. "Eso significaría ser el número uno durante 12 años más seguidos, porque Fernando Belasteguín lo fue durante 16 años", explica.

Si su rendimiento hasta ahora nos dice algo, es que podría tener posibilidades. "Tuve el objetivo de ser número uno durante dos años consecutivos, el tercero me dije: 'Me gustaría ser el número uno, pero si no lo soy, sé el motivo'. Lo que me motiva mucho es que cada año siempre hay algo nuevo. Quizá la gente no se dé cuenta, pero yo sí.

"Me gustaría ganarlo todo, obviamente, y creo que puedo ganarlo todo", añade. "Pero ha sido un reto para nosotros". Tras haber sido número uno durante cuatro años, va por buen camino.

