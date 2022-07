La evolución del pádel tiene un nombre: Juan Lebrón

. “Juan ha sido siempre un superdotado. Antes de ser su pareja, cuando te tocaba en un torneo era el ‘coco’”, afirma su compañero. Ambos han desarrollado un estilo de juego que ha roto moldes: “Nos llevan a todos al máximo porque son dos jugadores muy rápidos, muy físicos y, personalmente, me han llevado tanto al límite físico como mental por la intensidad a la que juegan”, señala

“Juan es un jugador tremendamente emocional y cuando eres así, tienes picos: a veces eres capaz de resolver partidos con cosas que no están en la táctica ni en ningún sitio, pero otras veces, cuando no se canaliza bien, le hacer ser más débil de lo que debería ser”, analiza Jorge Martínez , entrenador de pádel. “Es un deporte muy complejo a nivel psicológico porque en los deportes de pareja, si uno de los dos no está a su mejor nivel, se nota mucho”, afirma el psicólogo deportivo Óscar Lorenzo .